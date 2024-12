Titular absoluto, Gil foi jogador do Santos com mais minutos em 2024

Apesar da alta idade, Gil demonstrou em 2024 que ainda pode agregar muito para o futebol. Tanto é que o zagueiro de 37 anos, titular absoluto, foi o atleta do Santos que mais ganhou minutos na temporada.

O defensor acumulou, ao todo, 4487 minutos ao longo da temporada e jogou 50 dos 54 jogos que o Peixe disputou. Ele foi o terceiro jogador do elenco santista com mais partidas, atrás apenas de Otero e Pituca, que acumularam 51 aparições.

Após ser dispensado pelo Corinthians no fim de 2023, Gil chegou ao Santos para fazer parte do ano mais difícil da história do clube praiano. O defensor foi peça chave na conquista do título da Série B e do acesso à elite do futebol brasileiro.

A ideia inicial de Gil era que a temporada pelo Peixe fosse a última de sua carreira. No entanto, a Gazeta Esportiva apurou que o zagueiro está se sentindo bem e feliz no Alvinegro e que deixou a aposentadoria de lado para jogar mais um ano.

O experiente defensor agora aguarda uma definição da diretoria quanto à seu futuro no Santos. Gil tem contrato com o time da Baixada Santista até o fim do ano.