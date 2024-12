Thiago Maia detalha estado de saúde do pai e diz: 'Ano bem complicado'

O volante Thiago Maia, do Inter, falou sobre seu 2024 e detalhou o estado de saúde do seu pai, Joel, que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) há quase um mês. O jogador participou do Troféu Mesa Redonda, da Gazeta, que premia os melhores do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Thiago Maia classificou o ano como "complicado" ao relembrar a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul — o atleta participou ativamente de diferentes resgates e encabeçou doações às vítimas das chuvas que assolaram o estado entre maio e junho.

Ele ainda detalhou a saúde do pai, que está internado em Boa Vista. O volante, aliás, voltará para a capital de Roraima ainda nesta segunda-feira (9).

Foi um ano bem complicado, tanto com a tragédia e agora com o AVC do meu pai. A gente acha que é forte, mas é ser humano. Temos sentimento e coração. Perdi meu avô por AVC e achei que perderia meu pai. Ele teve um pouco de agravamento, houve arritmia do coração e ele não consegue falar, mas aos poucos ele está voltando: está fazendo fisioterapia e fono. Essa premiação vai ser para ele, que é o fã número um da minha carreira Thiago Maia

O jogador foi um dos destaques do Inter no Campeonato Brasileiro. Ele participou de 27 jogos com a camisa da equipe gaúcha do torneio, marcando dois gols e dando quatro assistências.