Exposição sobre Lionel Messi chegará ao Brasil em 2025; veja detalhes

Do UOL, em São Paulo

A "The Messi Experience - A Dream Come True", exposição sobre o astro argentino, abriu ingressos para sua estreia no Brasil, marcada para 2025.

Veja detalhes

O Shopping Eldorado, em São Paulo, receberá a atração que leva o público a viver, de maneira interativa, detalhes da carreira do camisa 10.

A visita estará aberta entre 10 de abril e 21 de agosto, e há ingressos disponíveis no site da "Eventim". A exposição já passou por Los Angeles, Miami e Buenos Aires nos últimos meses.

Há três categorias de bilhetes: Comum (com hora marcada), Flex (com flexibilidade de horário na data escolhida) e VIP (flexível e sem filas). Os preços variam de R$ 50 a R$ 200 (veja todos os valores abaixo) e foram colocados à venda nesta segunda-feira (9).

A exposição combina tecnologias como projeções em 360° e realidade aumentada para que o público mergulhe na vida de Messi. Os fãs poderão treinar como o jogador e até "interagir" com o argentino em meio à visita. A exposição foi criada pela Primo Entertainment e pela Moment Factory, e a produção no Brasil é de responsabilidade da Dançar Marketing.

The Messi Experience

Local: Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600)

Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600) Período: de 21 de abril a 10 de agosto de 2025

de 21 de abril a 10 de agosto de 2025 Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 11h às 20h (sessões a cada 30 minutos)

de segunda a sábado das 10h às 22h | Domingos e feriados das 11h às 20h (sessões a cada 30 minutos) Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes menores de 16 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valores:

Ingresso comum

Segunda a sexta (exceto feriados): R$50,00 (meia-entrada) | R$100,00 (inteira)

Sábados, domingos e feriados: R$70,00 (meia-entrada ) | R$140,00 (inteira)

Ingresso Flex

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados)

Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Acesso único com horário flexível em data de preferência aos sábados, domingos e feriados

Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Ingresso VIP

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados) e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Acesso único com horário flexível em data de preferência de sábados, domingos e feriados e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)