Botafogo domina seleção do Bola de Prata 2024, e Estêvão faz dobradinha

O campeão Botafogo dominou a seleção do Bola de Prata da ESPN, premiação dada aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O anúncio dos vencedores foi feito no início da tarde desta segunda (9), em São Paulo, e também teve protagonismo do jovem Estêvão, do Palmeiras.

Seleção Bola de Prata

A seleção do Bola de Prata de 2024 é composta por: John; Bernabei, Bastos, Gustavo Gómez e William; Marlon Freitas, Alan Patrick, Savarino e Garro; Luiz Henrique, Estêvão. A escalação escolhida para o time ideal do campeonato foi o tradicional 4-4-2.

O Botafogo teve cinco dos 11 eleitos. O Alvinegro carioca só não teve um jogador escolhido para a lateral.

Ao todo, cinco times tiveram representantes na premiação entre os homens. Além do campeão, Corinthians, Cruzeiro, Inter e Palmeiras também tiveram atletas presentes na seleção do Brasileiro.

Estêvão também levou o prêmio revelação e Bola de Ouro, sendo o jogador mais jovem a ganhar o principal troféu da premiação. Ele recebeu o prêmio com 17 anos, sete meses e 15 dias. No ano passado, Endrick foi eleito revelação, mas não esteve na seleção da cerimônia —ele era mais novo que Estêvão na época.

Artur Jorge ganhou o Troféu Telê Santana, de melhor técnico. O português do Botafogo superou Abel Ferreira e Roger Machado para levar o prêmio. Já Lucas Piccinato, do Corinthians, foi eleito o melhor técnico do Brasileirão feminino.

O Bola de Prata do Brasileirão feminino foi: Carlinha; Kati Fernandes, Daniela Arias, Luana Sartorio, Tamires; Vitória Yaya, Duda Sampaio, Micaelly e Vic Albuquerque; Gabi Portilho e Amanda Gutierres. O campeão Corinthians teve cinco jogadoras entre as 11 melhores do campeonato.

A definição dos nomes eleitos foi embasada na junção de opinião e estatística. Jornalistas da emissora atribuíram notas de 0 a 10 aos jogadores, com peso de 60% para a pontuação total do prêmio. Os outros 40% foram determinados a partir do DataESPN, algoritmo desenvolvido para analisar a performance dos atletas ao longo da competição.

Confira a seleção do Bola de Prata 2024

Goleiro : John (Botafogo)

: John (Botafogo) Zagueiros : Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

: Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras) Laterais : Bernabei (Inter) e William (Cruzeiro)

: Bernabei (Inter) e William (Cruzeiro) Volante : Marlon Freitas (Botafogo)

: Marlon Freitas (Botafogo) Meias : Alan Patrick (Inter), Savarino (Botafogo) e Rodrigo Garro (Corinthians)

: Alan Patrick (Inter), Savarino (Botafogo) e Rodrigo Garro (Corinthians) Atacantes: Estevão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo)

Outros prêmios

Troféu Telê Santana do masculino: Artur Jorge (Botafogo)

Troféu Telê Santana do feminino: Lucas Piccinato (Corinthians)

Revelação do masculino: Estêvão (Palmeiras)

Revelação do feminino: Letícia Monteiro (Inter)

Artilheiro: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)

Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)

Gol mais bonito do masculino: Alerrandro, pelo gol de bicicleta contra o Cruzeiro

Gol mais bonito do feminino: Bia Menezes (São Paulo)

Bola de Ouro do masculino: Estêvão (Palmeiras)

Bola de Ouro do feminino: Vic Albuquerque (Corinthians)