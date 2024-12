São Paulo: Zubeldía falou sobre planos para 2025 com Oscar, diz Hernan

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, conversou por telefone com o meia Oscar e explicou seus planos para o Tricolor em 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo tem conversado com o Oscar e com o Wendell, que são prioridades. Só que dessa vez o Zubeldía falou com o Oscar.

O Zubeldía pegou o telefone e ligou para o Oscar. Foi uma conversa de meia hora onde ele explica como vê Oscar dentro de campo e quais são os planos para 2025.

Falaram da estrutura do São Paulo, da maneira do Oscar de jogar, do modelo de jogo do Zubeldía. Foi uma conversa ótima.

André Hernan

Segundo o colunista, Zubeldía também ligou para o lateral esquerdo Wendell, desejo antigo do São Paulo. Após conversar com a dupla, o técnico argentino passou a bola para a diretoria são-paulina.

A fala do Zubeldía é um pouco assim: 'ó, falei com os jogadores, agora está na mão da diretoria'.

Joga uma pressão para a diretoria de ter que fechar esses jogadores.

André Hernan

Oscar é agente livre no mercado após deixar o Shanghai Port, da China, onde era um dos jogadores mais bem pagos do mundo desde 2017.

