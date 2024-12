Botafogo bate R$ 247 milhões em prêmios nas Copas e Brasileirão; ranking

Com dois títulos graúdos na temporada, o Botafogo liderou com folga o ranking dos times da Série A que receberam mais dinheiro em premiações incluindo as copas e o Brasileirão.

Ranking de cifras

O Alvinegro carioca foi o único a superar R$ 245 milhões em prêmios. Campeão brasileiro e da Libertadores, o time comandado por Artur Jorge empilhou taças e encheu os cofres. A quantia só não foi ainda maior porque o Botafogo caiu cedo na Copa do Brasil.

O Flamengo ficou em segundo na lista, faturando quase R$ 180 milhões. O Rubro-negro ficou pelo caminho na Libertadores, mas se sagrou campeão da copa nacional e terminou em 3º no Brasileiro.

Hulk em partida do Atlético-MG contra o Athletico-PR na 38ª rodada do Brasileirão Imagem: Gilson Lobo/AGIF

O Atlético-MG poderia ter liderado a lista, mas amargou vices e terminou em terceiro, passando dos R$ 170 milhões. O Galo foi derrotado tanto na final da Libertadores quanto na da Copa do Brasil e brigou contra o rebaixamento na última rodada do campeonato de pontos corridos.

Trio de Ferro paulista, São Paulo, Palmeiras e Corinthians fizeram "escadinha". O Tricolor paulista liderou o bonde, com quase R$ 90 milhões, seguido pelo Alviverde e com o clube do Parque São Jorge, semifinalista da Sul-Americana e que teve uma arrancada fenomenal na reta final da temporada, logo atrás.

Já o rebaixado Criciúma foi o lanterna do ranking, com apenas R$ 5,5 milhões em premiação. O time catarinense só recebeu bônus da participação na Copa do Brasil, na qual parou na 3ª fase. Os times que caíram para a Série B não receberam prêmio financeiro pelas campanhas no Brasileirão.

O levantamento não levou em conta as cotas dos estaduais, mas considerou os bônus por vitória na fase de grupos dos torneios continentais. Cada triunfo durante os grupos da Libertadores e da Sul-Americana representam, respectivamente, R$ 2 milhões e R$ 660 mil.

Ranking de premiações na Série A

Botafogo: R$ 247,7 milhões (R$ 5,7 milhões por ir às oitavas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 193,9 milhões pelo título da Libertadores [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 48,1 milhões pelo título do Brasileirão) Flamengo: R$ 177,8 milhões (R$ 93,1 milhões pelo título da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 41,4 milhões por ir às quartas da Libertadores [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 43,3 milhões por ficar em 3º no Brasileirão) Atlético-MG: R$ 171,8 milhões (R$ 51,1 milhões pelo vice-campeonato da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 101,5 milhões pelo vice da Libertadores [com cinco vitórias na fase de grupos] + R$ 19,2 milhões por ficar em 12º no Brasileirão) São Paulo: R$ 89,7 milhões (R$ 10,2 milhões por ir às quartas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 43,4 milhões por ir às quartas da Libertadores [com quatro vitórias na fase de grupos] + R$ 36,1 milhões por ficar em 6º no Brasileirão) Palmeiras: R$ 84,6 milhões (R$ 5,7 milhões por ir às oitavas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 33,2 milhões por ir às oitavas da Libertadores [com quatro vitórias na fase de grupos] + R$ 45,7 milhões por ficar em 2º do Brasileirão) Corinthians: R$ 77,2 milhões (R$ 22,9 milhões por ir à semi da Copa do Brasil + R$ 20,6 milhões por ir à semi da Sul-Americana [com quatro vitórias na fase de grupos] + R$ 33,7 milhões por ficar em 7º no Brasileirão) Fluminense: R$ 66,9 milhões (R$ 5,7 milhões por ir às oitavas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 43,4 milhões por ir às quartas da Libertadores [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 17,8 milhões por ficar em 13º no Brasileirão) Cruzeiro: R$ 62,3 milhões (R$ 1,5 milhões por parar na 1ª fase da Copa do Brasil + R$ 32 milhões por ser vice da Sul-Americana [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 28,8 milhões por ficar em 9º no Brasileirão) Fortaleza: R$ 62,2 milhões (R$ 5,5 milhões por ir à 3ª fase da Copa do Brasil + R$ 15,8 milhões por ir às quartas da Sul-Americana [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 40,9 milhões por ficar em 4º do Brasileirão) Inter: R$ 54,3 milhões (R$ 5,4 milhões por ir à 3ª fase da Copa do Brasil + R$ 10,4 milhões por ir aos playoffs da Sul-Americana [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 38,5 milhões por ficar em 5º do Brasileirão) Grêmio: R$ 54,2 milhões (R$ 5,7 milhões por ir às oitavas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 31,2 milhões por ir às oitavas da Libertadores [com três vitórias na fase de grupos] + R$ 17,3 milhões por ficar em 14º no Brasileirão) Vasco: R$ 49,3 milhões (R$ 22,9 milhões por ir à semi da Copa do Brasil + R$ 26,4 milhões por ficar em 10º no Brasileirão) Bahia: R$ 44,8 milhões (R$ 13,5 milhões por ir às quartas da Copa do Brasil + R$ 31,3 milhões por ficar em 8º no Brasileirão) Bragantino: R$ 36,6 milhões (R$ 5,7 milhões por ir às oitavas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 14,6 milhões por ir às oitavas da Sul-Americana passando pelos playoffs [com quatro vitórias na fase de grupos] + R$ 16,3 milhões por ficar em 16º no Brasileirão) Juventude: R$ 30,3 milhões (R$ 13,5 milhões por ir às quartas da Copa do Brasil + R$ 16,8 milhões por ficar em 15º no Brasileirão) Athletico-PR: R$ 29 milhões (R$ 10,2 milhões por ir às quartas da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 18,8 milhões por ir às quartas da Sul-Americana passando pelos playoffs [com quatro vitórias na fase de grupos] --não recebeu premiação no Brasileiro porque foi rebaixado) Vitória: R$ 22,9 milhões (R$ 2,2 milhões por parar na 3ª fase da Copa do Brasil [entrou na 3ª fase] + R$ 20,7 milhões por ficar 11º no Brasileirão) Cuiabá: R$ 15,8 milhões (R$ 5,4 milhões por ir à 3ª fase da Copa do Brasil + R$ 10,4 milhões por ir aos playoffs da Sul-Americana [com três vitórias na fase de grupos] --não recebeu premiação no Brasileiro porque foi rebaixado) Atlético-GO: R$ 9 milhões (por ir às oitavas Copa do Brasil --não recebeu premiação no Brasileiro porque foi rebaixado) Criciúma: R$ 5,5 milhões (por ir à 3ª fase da Copa do Brasil --não recebeu premiação no Brasileiro porque foi rebaixado)

Cotas

Copa do Brasil

Primeira fase: R$ 1,5 milhão

Segunda fase: R$ 1,8 milhão

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas: R$ 3,465 milhões

Quartas: R$ 4,515 milhões

Semifinais: R$ 9,45 milhões

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões

Campeão: R$ 73,5 milhões

Libertadores

Fase de grupos: R$ 18 milhões (3 milhões de dólares)

Oitavas: R$ 7,2 milhões (1,2 milhão de dólares)

Quartas: R$ 10,2 milhões (1,7 milhão de dólares)

Semifinal: R$ 13,9 milhões (2,3 milhões de dólares)

Vice-campeão: R$ 42,2 milhões (7 milhões de dólares)

Campeão: 138,6 milhões (23 milhões de dólares)

Sul-Americana

Fase de grupos: R$ 5,4 milhões (900 mil dólares)

Playoff: R$ 3 milhões (500 mil dólares)

Oitavas: R$ 3,6 milhões (600 mil dólares)

Quartas: R$ 4,2 milhões (700 mil dólares)

Semifinal: R$ 4,8 milhões (800 mil dólares)

Vice-campeão: R$ 12 milhões (2 milhões de dólares)

Campeão: R$ 36,1 milhões (6 milhões de dólares)

*Valores atualizados