Palmeiras opta por não estender empréstimo de Lázaro, e atacante não fica em 2025

O atacante Lázaro não irá permanecer no Palmeiras na temporada de 2025. O clube tinha a opção de exercer a prorrogação do contrato de empréstimo do atleta, mas optou por não fazê-lo. Assim, o camisa 17 se despede do clube depois de dez meses.

Lázaro foi contratado pelo Palmeiras por empréstimo, do Almería, da Espanha. No acordo com o time espanhol, o Palmeiras tinha a opção de ampliar o vínculo até julho de 2025. Contudo, pensando no planejamento da próxima temporada, o clube decidiu por liberá-lo.

?

Apesar de ter cotado a permanência de Lázaro, o Palmeiras aguardava o fim da temporada para definir o futuro do atleta. O jogador chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano e enfrentou grande concorrência no setor e não conseguiu se firmar na equipe. Além disso, nesse período, o jogador sofreu com problemas na coxa e, mais recentemente, com dores no joelho.

Lázaro nem esteve no banco de reservas no duelo contra o Fluminense. A última vez que Lázaro esteve em campo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Na oportunidade, ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Ao todo, ele disputou 35 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

A informação de que Lázaro não ficaria no clube foi publicada inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última coletiva de imprensa, após a derrota para o Fluminense, o técnico Abel Ferreira citou que já tinha pronto o relatório sobre o time e as necessidades para 2025. Lázaro, portanto, é um dos que irão deixar o clube. Dudu, que negocia rescisão, também deve ir embora.