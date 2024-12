Palmeiras encaminha contratação de atacante convocado na última Copa

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras encaminhou a contratação de Facundo Torres, atacante uruguaio de 24 anos do Orlando City.

O que aconteceu

O Alviverde tem uma negociação avançada em andamento com o jogador. A informação inicial foi publicada pelo jornalista americano Tom Bogoert, e confirmada pelo UOL.

A imprensa americana afirma que o negócio foi fechado em mais de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação atual). Procurado pela reportagem, o Palmeiras disse que não vai comentar sobre questões relacionadas ao mercado de transferências.

Passagem na seleção uruguaia. O jogador foi convocado para disputar o Sul-Americano sub-17, em 2017, e fez parte dos grupos que disputaram a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.

Quem é Facundo Torres?

Facundo Torres, do Orlando City, pode ser reforço do Palmeiras na próxima temporada Imagem: Andrew Katsampes/ISI Photos/Getty Images

Facundo Daniel Torres Pérez tem 24 anos, 1,77m, tem o pé esquerdo como dominante e a ponta direita como posição favorita.

Polivalente, como gosta Abel Ferreira. Além da ponta direita, justamente onde Estêvão atua, Torres pode jogar na ponta esquerda e como segundo atacante.

Ponta goleador. Facundo chegou ao Orlando City em 2022 e em todas as temporadas marcou mais de 10 gols: 13 gols e 9 assistências em 2022, 14 gols e 4 assistências em 2023, e 20 gols e 6 assistências nesta temporada.

Formado na base do Peñarol e recusa à Europa com 16 anos. O jogador chegou ao clube no sub-15 e chamou a atenção rapidamente. Segundo o jornal uruguaio 'El Observador', a Juventus tentou contratá-lo ainda na base mas o pai de Facundo recusou o negócio por ele ser jovem demais.