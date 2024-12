Palmeiras foi sustentado tecnicamente por um adolescente, diz Mauro Cezar

O Palmeiras é a grande decepção da temporada no futebol brasileiro, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro destacou a importância de Estêvão, de 17 anos, para a equipe e acrescentou que o time de Abel Ferreira foi sustentando tecnicamente por um adolescente.

O Botafogo demorou para confirmar o título, mas foi um campeão inquestionável e incontestável diante de um Palmeiras que é a grande decepção da temporada. Não pelo jogo de ontem, por tudo.

O Palmeiras foi sustentado tecnicamente por um adolescente. Essa é a realidade -- o Estêvão carregou nas costas o ano ruim do técnico e o ano ruim do elenco.

Mauro Cezar

Após a derrota do Palmeiras em casa para o Fluminense, Abel declarou que estava triste com seus jogadores. Para Mauro Cezar, o português deveria estar triste com o próprio trabalho.

Eu ouvi a declaração do técnico ontem de que ele estava chateado com os jogadores. Não sei se ele está chateado com ele mesmo, porque é para estar.

O trabalho dele foi fraco em relação a outras temporadas em que ele foi bem melhor. Já o Botafogo é o contrário, o Arthur Jorge foi muito bem.

Mauro Cezar

O Palmeiras termina 2024 vice-campeão brasileiro e apenas com o título paulista, após quatro temporadas conquistando taças nacionais e internacionais.

Nas competições de mata-mata, o time de Abel foi eliminado nas oitavas de final pelo Flamengo na Copa do Brasil e pelo Botafogo na Libertadores — ambos campeões nos respectivos torneios.

