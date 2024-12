Oito tenistas iniciam disputa por vaga no quali do Rio Open 2025 nesta terça-feira

Nesta terça-feira, começa a disputa da primeira edição da Procopio Cup, valendo uma vaga no quali do Rio Open 2025. O torneio será realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Os oito atletas, entre os melhores do Brasil, foram divididos em dois grupos de quatro e, para manter a tradição, o clube sede homenageia dois associados nomeando as chaves. Neste ano, são Fuad Mattar, pai do ex-tenista Nico Mattar, e Fernando Gentil, ex-tenista profissional que representou o Brasil na Copa Davis de 1976.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, com os vencedores seguindo para a grande decisão. De terça até sexta, serão quatro jogos por dia, sempre a partir das 18h (de Brasília). Já no fim de semana, as partidas semifinais e final serão às 12h.

"A preparação está boa. Quero aproveitar esta última semana e jogar bem. É uma chance de conseguir jogar o Rio Open. O grupo é bem equilibrado. Todos são ótimos jogadores, só tem jogo duro. É se preparar bem e fazer o melhor", afirmou Pedro Boscardin, do Grupo Fuad Mattar.

"Esse torneio é muito importante para mim, ainda mais valendo vaga para o quali do Rio Open, maior torneio da América Latina. Comecei a pré-temporada semana passada. Estou treinando bem e a expectativa é sempre ser campeão", disse Luis "Guto" Miguel, tenista mais novo do torneio, com apenas 15 anos, do Grupo Fernando Gentil.

Grupo Fuad Mattar

Pedro Sakamoto



Pedro Boscardin



João Lucas Reis



José Pereira

Grupo Fernando Gentil

Daniel Dutra Silva



João Schiessl



João Bonini



Luis "Guto" Miguel

Programação desta terça-feira:

Quadra Central - 18h



Daniel Dutra Silva (SP) x Luis "Guto" Miguel (DF)

A seguir



Pedro Sakamoto (SP) x Pedro Boscardin (SC)

Quadra 2 - 18h



João Schiessl (PR) x João Bonini (SP)

A seguir



João Lucas Reis (PE) José Pereira (PR)