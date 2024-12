Neymar vai ao velório do olheiro que o descobriu: 'Gratidão eterna'

Neymar foi ao velório de Betinho, observador responsável por levá-lo às categorias de base do Santos.

O que aconteceu

Neymar marcou presença no velório de Betinho. A despedida ocorreu no instituto que leva o nome do craque do Al-Hilal em Praia Grande, litoral de São Paulo.

O observador Betinho morreu aos 67 anos no último sábado (7). Ele foi um dos responsáveis por descobrir Neymar e levar o garoto ao Santos.

Betinho trabalhava no Instituto Neymar. O atacante se emocionou durante o velório.