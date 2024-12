McGregor zomba de Belal após campeão ser barrado por segurança no UFC 310

Mesmo afastado dos octógonos desde julho de 2021 e sem previsão de retorno, Conor McGregor segue atento ao que acontece no maior evento de MMA do planeta. No último sábado (7), por exemplo, o astro irlandês acompanhou à distância a transmissão do UFC 310, realizado em Las Vegas (EUA), e aproveitou para zombar de um de seus principais desafetos na atualidade, o campeão meio-médio (77 kg) Belal Muhammad, protagonista de uma das cenas mais inusitadas dos últimos tempos.

Presente na 'T-Mobile Arena', Belal Muhammad assistiu da beira do octógono o 'co-main event' do UFC 310, entre Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry, que garantiu ao cazaque - vencedor do duelo - a vaga de próximo desafiante ao seu cinturão. Chamado ao cage para promover a futura disputa, o campeão foi inicialmente barrado pelos seguranças do evento, que não o reconheceram.

A cena chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo o comentarista Joe Rogan, que já dentro do octógono para entrevistar o vencedor da luta Shavkat Rakhmonov, percebeu a movimentação dos seguranças impedindo a subida do americano de ascendência palestina e brincou com a situação. Quem também não deixou barato e debochou do ocorrido foi Conor McGregor. Através de um áudio compartilhado nas redes sociais, o irlandês fez questão de ridicularizar seu desafeto.

"O segurança não sabe que ele é o campeão? Olha o estado desse m***. O segurança não sabe que ele é o campeão. Não estou surpreso, filho da p***. Ele é um c***. Cale a boca, seu pequeno viciado, você mal conseguiu entrar no ringue. Eles nem sabiam que você era o campeão, seu m***. Quem c*** é esse cara? 'Quem c*** é esse cara?' o segurança disse", debochou McGregor em meio a gargalhadas.

Rivais?

Ao que parece, a improvável rivalidade entre Conor McGregor e Belal Muhammad chegou realmente para ficar. Os dois, inclusive, já vinham trocando farpas nos últimos meses. O irlandês constantemente ridiculariza a falta de popularidade do campeão meio-médio do UFC, enquanto o americano alega que 'Notorious' precisa de ajuda profissional para se livrar dos problemas que tem passado na vida pessoal. Resta saber se, caso o europeu volte a lutar algum dia, esse clima de animosidade pode levar a um confronto dentro do octógono entre eles.

