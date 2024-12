Luiz Eduardo Baptista derrota Dunshee e é eleito presidente do Flamengo até 2027

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi eleito presidente do Flamengo para o triênio 2025-2027, após vencer a eleição realizada nesta segunda-feira, na Gávea, com 1.731 votos. A votação ocorreu das 8h (de Brasília) às 21h, com apuração das urnas eletrônicas logo após o término da eleição. A posse acontece no dia 18 de dezembro.

"Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples. Tenho certeza agora que vamos dar conta disso e fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado, saudações rubro-negras!", disse Bap, após a apuração dos votos.

Deste modo, a vitória de Bap anulou qualquer possibilidade de um terceiro mandato consecutivo para o grupo da Chapa Roxa, liderada por Rodrigo Dunshee, que obteve 1.166 votos. A Chapa Amarela, de Maurício Gomes de Mattos, recebeu 363 votos. Bap terá Flávio Willeman como vice-presidente. Willeman foi vice jurídico do clube durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo. Flavio Willeman é o vice. A Chapa 1 venceu a eleição presidencial com 1731 votos. A Chapa 2 ficou com 363 votos e a Chapa 3 ficou com 1166 votos. A posse será realizada no dia 18 de dezembro. #CRF ? Paula Reis /... pic.twitter.com/GtsQbxh9Xt ? Flamengo (@Flamengo) December 10, 2024

O resultado representa uma derrota para o atual presidente dos últimos dois triênios, Rodolfo Landim, que em caso de vitória de Dunshee, assumiria o cargo de CEO do clube. A derrota também esbarra em Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Mattos.

Bap tem uma longa trajetória no Flamengo e foi o presidente do Conselho de Administração e atuou como vice de marketing durante a gestão de Bandeira de Mello e vice de relações externas na gestão de Landim. Além disso, fez parte de um grupo de conselheiros que auxiliava Landim nas decisões sobre o futebol do clube.

Uma das principais promessas de sua campanha é a contratação de um diretor técnico profissional para coordenar o futebol do Flamengo, com foco na modernização da estrutura, focamdo tanto na base quanto o time profissional. Bap também tem uma sólida carreira fora do futebol, com passagens como presidente da DirecTV e da SKY após a fusão das empresas. Ele assume a presidência com a missão de reforçar a estrutura interna do clube e modernizar o Flamengo.