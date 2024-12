Jogador de beisebol acerta maior contrato da história do esporte: R$ 4,6 bilhões

O dominicano Juan Soto, astro do beisebol mundial, chegou a um acordo impressionante para assinatura de contrato com o New York Mets. O acerto, válido por 15 anos, tem valor de US$ 765 milhões, equivalente a R$ 4,65 bilhões, pela cotação atual. A informação foi divulgada pela imprensa norte-americana nesta segunda-feira.

O contrato de Soto com os Mets é o mais robusto e mais longo da história da Major League Baseball (MLB), a liga norte-americana de beisebol, e um recorde para os esportes. A negociação inclui ainda uma cláusula na qual o jogador pode deixar a equipe após o ano de 2029, caso o New York Mets não chegue ao incrível valor de R$ 4,9 bilhões.

Além disso, Juan Soto ainda irá receber um bônus de cerca de R$ 450 milhões pela assinatura de contrato. A quantia será paga depois da aprovação por parte dos comissários da MLB.

Juan Soto disputou a última temporada da MLB pelo New York Yankees. A equipe fez uma oferta de R$ 4,62 bilhões por 16 anos de contrato para o atleta. Mas o jogador não aceitou. Boston Red Sox, Toronto Blue Jays e Los Angeles Dodgers mostraram interesse no dominicano, mas Soto ficou seduzido pela proposta do New York Mets.

O astro de 26 anos estreou como profissional pelo Washington Nationals em 2018. No ano seguinte, conquistou a World Series (final da MLB). Em 2022, o San Diego Padres adquiriu Soto em uma troca. Ele ficou no time até a temporada 2023, quando o New York Yankees o contratou.