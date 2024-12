Hugo Souza fala sobre identificação com o Corinthians: "Quero escrever meu nome na história do clube"

O goleiro Hugo Souza, um dos protagonistas do Corinthians na temporada de 2024, falou sobre sua rápida identificação com o clube. O arqueiro quer disputar títulos em 2025 e deixou claro seu desejo de fazer história pelo Timão.

"Quero escrever meu nome na história do clube. Então se puder vencer, ser campeão, vou lutar muito por isso. E se colocar a braçadeira de capitão vai ser uma honra", comentou Hugo Souza à Gazeta Esportiva, durante a premiação do Troféu Mesa Redonda.

Em relação ao ano de 2024, Hugo destacou a forma que foi acolhido pelo clube e pela torcida assim que chegou, em julho. Não demorou para o goleiro perceber que tem um sentimento especial pelo Timão.

"Desde o primeiro momento, quando cheguei ao clube, a forma que o elenco me acolheu, abraçou, a forma que a gente vive nosso dia a dia, que é incrível. Sempre faço questão de ressaltar isso. Desde o primeiro momento que cheguei, o clube e a torcida me abraçaram. Então acho que foi um casamento perfeito, fico feliz de ter dado certo dessa forma", disse.

Em relação ao time, visando a próxima temporada, Hugo vê condições do elenco atual brigar por títulos importantes. A última conquista do clube foi o Campeonato Paulista de 2019.

"Nosso objetivo é brigar, disputar pelas coisas. Nosso elenco é qualificado, a gente vai brigar por títulos, se Deus quiser, temos qualidade para isso. Nosso maior sonho é colocar o clube onde ele merece", finalizou.

Hugo Souza disputou 34 jogos pelo Corinthians nesta temporada e foi figura fundamental nas campanhas dos mata-matas e na arrancada do Campeonato Brasileiro. Após brigar contra a zona de rebaixamento durante praticamente todo Brasileirão, o Timão disparou na reta final e garantiu classificação para a Copa Libertadores.

Após "novela" com o Flamengo, o Corinthians adquiriu Hugo Souza em definitivo. O novo contrato do goleiro com o clube deve ser registrado em janeiro, com a abertura da janela de trasnferências.