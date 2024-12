Gómez avalia temporada do Palmeiras após derrota para o Fluminense e projeta 2025: "Desafiante"

O Palmeiras disputou seu último jogo da temporada de 2024 neste domingo, no Allianz Parque, e acabou derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Brasileirão. Serna marcou o único gol do jogo. O resultado deixou o Verdão com 73 pontos, como vice-campeão.

Após a partida, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez fez um balanço da temporada e admitiu o desempenho abaixo do Verdão na derrota para o Fluminense. O "xerife", porém, enfatizou a "identidade" da equipe de lutar sempre até o fim, citando a pequena chance que o clube tinha de conquistar a taça e projetou 2025.

"Hoje fizemos um jogo abaixo do que nós vínhamos fazendo. Tínhamos uma mínima chance de poder ganhar o título do Brasileirão, mas já foi isso. Agora temos que fazer uma avaliação interna e ser um pouco autocrítico, mas o grupo merece o respeito independentemente do resultado, nós lutamos até o fim. Ganhamos o Brasileirão de 2022 e 2023 ganhamos o Paulista também, com toda dificuldade e lutamos até o fim acho que essa é nossa identidade. Internamente temos que fazer uma aviação, todo mundo tem uma autocrítica também. Agora descansar porque 2025 vai ser muito desafiante", disse.

Além do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras terá, no próximo ano, o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos. Neste formado, 32 equipes brigam pelo título. O Verdão, na primeira fase enfrenta Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al-Ahly (EGI).

"Independente do rendimento, eu tenho a mesma identidade que o Palmeiras porque o Palmeiras me ensinou sempre lutar até o fim e dar meu melhor e ir para casa tranquilo. Acho que começarmos bem o ano, ganhamos o Paulista. Obviamente os adversários também se preparam para ganhar. Nós estamos há muito tempo sempre lutando. Desde que chegamos em 2018, ganhamos 12 títulos e ficamos em segundo lugar umas cinco vezes. Mas o grupo está aí e tem respeito, independente das dificuldades, dos resultados. O Palmeiras está sempre lutando por títulos. Esse time sempre luta, independente do resultado. Temos que fazer uma avaliação interna, melhorar e começar da melhor maneira 2025", seguiu.

Por fim, o zagueiro citou a necessidade de fazer uma avaliação interna para identificar os erros e melhorar para a temporada seguinte.

"Quando não consegue seu objetivo, a primeira coisa é que o grupo tem que lutar até o fim, mas depois fazer uma avaliação interna dos erros que nós cometemos. Na Copa do Brasil ficamos para o Flamengo que depois ganhou o título e na Libertadores também, com o Botafogo. Chegamos no último jogo com mínima chance, mas nossa identidade é lutar até o fim independente do resultado", finalizou.