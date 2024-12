Flamengo elege novo presidente com estádio e finanças no centro do debate

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com três candidatos no páreo, os sócios do Flamengo vão às urnas nesta segunda-feira (9) escolher o presidente para o próximo triênio. Os concorrentes são Luiz Eduardo Baptista, o Bap, (chapa 1), Maurício Gomes de Mattos (chapa 2) e Rodrigo Dunshee (chapa 3). A votação acontece em urnas eletrônicas na sede social do clube, das 8h às 21h.

Serão 5.880 sócios aptos ao voto neste pleito. Isso foi um dos vários motivos de polêmica nos últimos meses, com ações judiciais para revisão da lista. Na última semana, o Conselho de Administração acatou ordem da Justiça de recontagem dos votos e retirou 12 pessoas da relação. Outros assuntos que foram parar no tribunal foram a identificação com identidade e carteirinha de sócio, além da transparência da comissão eleitoral.

O principal tema em pauta é a construção do novo estádio do clube. Os três candidatos garantem que vão tirar do papel a arena no Gasômetro, que tem previsão de inauguração em novembro de 2029, sem comprometer os investimentos o futebol. O próximo presidente será o responsável pelo período de conclusão dos projetos e início da obra.

As finanças e os investimentos no futebol também levantaram debates. O Flamengo teve um aumento da dívida líquida em R$ 395 milhões durante o ano de 2024. A explicação para isso são os gastos com a compra do terreno do estádio e contratações de jogadores. Dentro desse cenário, o clube tenta se manter competitivo em meio aos altos investimentos dos rivais com as SAFs, algo que todos dizem ser contra.

Logo após a eleição, o planejamento para 2025 já vai entrar em pauta. Com o fim da temporada ontem (8), o vencedor precisará começar a planejar o que pensa para o clube no próximo ano, especialmente para o futebol. Todos eles garantem que Filipe Luís será o treinador do time, mas o comando do departamento inevitavelmente vai mudar, já que Marcos Braz está de saida.

Os três candidatos são ou foram parte da atual gestão de Rodolfo Landim. Dunshee é o nome da situação e terá o atual mandatário como CEO caso eleito. Bap e MGM acusam o adversário de usar a máquina a seu favor para fazer campanha nos últimos meses.

Ao UOL Esporte, Bap e MGM falaram sobre os planos para a gestão. Dunshee não quis receber a reportagem.

Chapa 1 - Luiz Eduardo Baptista

Vice: Flávio Willeman

Nome: "Raça, Amor e Gestão"

Chapa 2 - Maurício Gomes de Mattos

Vice: Wellington Silva

Nome: "Mengão Maior"

Chapa 3 - Rodrigo Dunshee

Vice: Marcos Bodin

Nome: "UNIFLA"