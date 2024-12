Felipão analisa saída de Renato, exalta Estêvão e se solidariza com Abel

Luiz Felipe Scolari comentou a saída de Renato Portaluppi do Grêmio, prestou solidariedade a Abel Ferreira e disparou elogios à joia Estêvão.

Nós, gremistas, estamos deixando partir o nosso ídolo, que é o Renato, que nos deu tantas alegrias como jogador e treinador. Chega um momento no futebol de se separar. Entendi que era o momento certo para Renato e para o Grêmio. Felipão, no Bola de Prata 2024

Não tive contato com ninguém, fiquei cinco meses em minha casa com alguma situação para realizar. Em janeiro, depois minha ida a Portugal para ver meu filho e meus netos, volto e vamos ver o que vai acontecer [sobre futuro]. Não tenho plano definido ainda.

Eu, dar dica para o Abel? Posso me manifestar só como técnico e em total solidariedade ao Abel. Nos últimos 30 a 50 anos, não teve ninguém que ganhou tantos títulos que nem o Abel lá no Palmeiras. Quando fizer alguma crítica, tem que se pensar nisso também. Não é porque não ganhou titulo em um ano que deia de ser um dos melhores que o Palmeiras já teve. A minha dica é que continue o trabalho da forma como sempre fez.

Tenho conversado com Dorival e Rodrigo Caetano. Uma das cosias que me falam é que este menino chama a atenção de quem trabalha na seleção brasileira pela forma como se comporta como jogador e pessoa. Nós só gostaríamos que ele continuasse fazendo aquilo que ele faz pelo Palmeiras lá no Chelsea. Ousadia, drible, velocidade, vontade de jogar futebol, que continue assim. Os seus colegas vão entender que podem ter situações que possam compensar o Estêvão para que ele faça mais pelo grupo.

O que aconteceu

Felipão atendeu a imprensa no Bola de Prata 2024, premiação da ESPN que elege os melhores do Campeonato Brasileiro. O evento ocorreu nesta tarde (9), em São Paulo

Ele negou que tenha tido contato com Grêmio ou com Renato sobre a saída do treinador da equipe, que não teve contrato renovado. Ídolo gremista, o técnico de 76 anos fez mistério sobre o futuro.

Felipão ainda exaltou Estêvão, fenômeno de 17 anos. A joia palmeirense, que já está vendida ao Chelsea, brilhou na temporada e roubou a cena na cerimônia ao faturar três prêmios, entre eles o Bola de Ouro, sendo eleito o melhor jogador do campeonato.

O que mais ele disse

SAFs no futebol brasileiro: "Enxergo como positivo, mas é embrionário ainda. Algumas coisas ainda temos que nos adaptar, que são de pessoas que vêm de fora montar essas SAFs aqui. Algumas situações de fora ainda são estranhas para nós. Vejo como produtivas, interessantes. Tenho bom pensamento sobre as SAFs desde que, realmente, o clube esteja pronto para iniciar uma nova fase."

Emoção final no Brasileirão: "Brasileirão foi eletrizante, maravilhoso, chegar no final com dois times para serem campeões, quatro para decidirem uma ultima vaga de rebaixamento, passar o tempo todo com alternâncias..."

Rebaixamento do Athletico: "Não esperava isso, por toda a magnitude de CT, estádio, série de coisas que o time oferece."

Fim de ano do Galo: "Dentro da Libertadores não teremos o Atlético-MG porque não fez por merecer. Deve fazer uma reformulação também, será uma das equipes que vai arrumar seu time para 2025."