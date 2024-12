F1: Hamilton 'lenda' e bebedeira de Norris; veja frases do GP de Abu Dhabi

A última corrida da temporada 2024 da Fórmula 1, em Abu Dhabi, neste domingo (8), foi marcada pela despedida de Lewis Hamilton e a conquista da McLaren no Mundial de Construtores.

Elogios a Hamilton

Futuro colega de Hamilton pela Ferrari, Charles Leclerc rasgou elogios ao piloto. "Lewis é Lewis, e sempre será Lewis. Ele é extremamente talentoso. Talento provavelmente não é a palavra. Ele é uma lenda do nosso esporte. Ele não perdeu o jeito e nunca perderá."

Emoção de Hamilton

Hamilton comemorou por ter terminado sua última corrida pela equipe em quarto lugar, mas considera que seu ano foi "turbulento". "Muito bom terminar com uma batalha forte e difícil, sem erros, com uma direção sólida. Foi um ano muito, muito turbulento, provavelmente o ano mais longo da minha vida."

Sabíamos desde o começo que eu estava saindo. Foi como em um relacionamento, quando você diz para a pessoa que está indo embora, mas vocês estão vivendo juntos por um ano inteiro. Muitos altos e baixos, mas nós terminamos em alta hoje.

Lewis Hamilton, sobre sua saída da Mercedes

Durante a corrida, Hamilton fez questão de agradecer à equipe pelo rádio. "Sonhamos sozinhos, mas acreditamos juntos. Obrigado por toda a coragem, determinação e por me apoiarem. O que começou em um voto de confiança, virou uma jornada para os livros de história. Fizemos tudo juntos e estou muito grato."

Promessa de bebedeira de Norris

Feliz pela conquista do Mundial de Construtores pela McLaren após 26 anos, Lando Norris elogiou o trabalho da equipe. "É um sentimento espetacular, não só para mim, mas pela equipe toda. A equipe fez um excelente trabalho esse ano, de onde a gente começou, de onde a gente terminou, com tanto orgulho, com a jornada espetacular. Foi perfeito esse ano para a gente."

E o piloto inglês prometeu que beberá com o diretor-executivo da McLaren, Zac Brown. "Eu e o Zac Brown vamos beber muito essa noite. Estou muito feliz por isso, nós vamos comemorar, é um momento histórico para a equipe, eles querem comemorar e eu quero comemorar com eles. Vai ser uma noite boa."

Arrependimento de Bottas

Sem pontuar pela Sauber em 2024, Valtteri Bottas se diz arrependido de ter ido para a equipe. "Se eu pudesse voltar três anos, teria ido para outro lugar."

Infelizmente, é a verdade. Isso foi um grande erro, mas é difícil prever essas coisas com antecedência. E o primeiro ano com [Frédéric] Vasseur foi bom. O espírito da equipe era bom e os resultados eram bem bons.

Valtteri Bottas, sobre ter assinado com a Sauber

Contudo, ele lamenta o desempenho após a primeira temporada. "As duas temporadas depois disso foram ladeira abaixo e isso afeta a minha imagem como piloto também. Se você não pode mostrar resultados, o nome é meio que esquecido."