Estêvão se destaca na 21ª edição do Troféu Mesa Redonda; veja seleção da temporada e premiados

A TV Gazeta realizou, nesta segunda-feira, a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. O evento premiou os melhores jogadores da temporada. O grande destaque foi o Estêvão, do Palmeiras.

O atacante de 17 anos foi o atleta mais premiado do evento. O garoto foi eleito craque e revelação de 2024, além de marcar presença na seleção ideal.

O time, aliás, ficou bem dividido, mas o Palmeiras, campeão paulista e vice brasileiro, foi quem mais emplacou atletas, com três.

A seleção foi formada por: Hugo Souza (Corinthians); Willian (Cruzeiro), Vitor Reis (Palmeiras), Alan Franco (São Paulo) e Alex Telles (Botafogo); Thiago Maia (Internacional), Alan Patrick (Internacional) e Raphael Veiga (Palmeiras); Estêvão (Palmeiras), Yuri Alberto (Corinthians) e Luiz Henrique (Botafogo).

Já o melhor técnico foi Artur Jorge, do Botafogo. O português comandou a equipe carioca rumo aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Artilheiro



O goleador máximo do Brasileirão foi Yuri Alberto, com 15 gols. O corintiano empatou com Alerrandro, do Vitória.

Brilhou no Brasil



Rodrigo Garro, do Corinthians, foi eleito o craque estrangeiro de 2024. O meia argentino disputou 62 partidas, marcou 13 gols e deu 14 assistências.

O ex-jogador Neto foi o responsável por entregar o prêmio ao Garro. O ídolo do Timão, aliás, também foi homenageado e se emocionou ao receber uma placa especial no palco.

De volta à elite



O Santos foi outro prestigiado no Troféu Mesa Redonda de 2024. O clube foi vice do Paulistão e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando o retorno para a Primeira Divisão.

Fernando Bonavides, vice-presidente da equipe, representou Marcelo Teixeira, mandatário do Peixe.

Da tragédia à glória



Thiago Maia, além de ser o melhor primeiro meio-campista, foi homenageado pela ajuda prestada durante as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no começo do ano.

O volante do Inter ficou marcado por ajudar Evair Gomes Carneiro. A senhora foi retirada de casa nas costas do atleta, que estava com a água batendo no peito.

De surpresa, a aposentada de 71 anos marcou presença no palco e entregou um troféu ao atleta. Este foi o primeiro encontro dos dois após as enchentes. Emocionados, eles se abraçaram e celebraram o reencontro.

Eternos campeões



Para encerrar a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda, a TV Gazeta promoveu uma homenagem especial aos campeões da Copa do Mundo de 1994. O título da Seleção Brasileira completou 30 anos em 2024.

11 jogadores que estavam no Mundial dos Estados Unidos estiveram na premiação e foram contemplados com uma placa. Carlos Alberto Parreira, técnico do tetra, participou por meio de um vídeo e cantou a escalação daquela equipe.

A gravação completa do Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024, na TV Gazeta, a partir das 21 horas (de Brasília).