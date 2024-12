Estêvão leva três prêmios, e Botafogo domina seleção do Brasileiro; veja vencedores do Bola de Prata

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. O Botafogo, campeão nacional depois de 29 anos, dominou a seleção do torneio. Contudo, o grande destaque individual foi Estêvão, atacante do Palmeiras, que levou três troféus.

O garoto de 17 anos, além de marcar presença no time ideal, também foi eleito revelação e melhor jogador da Série A, faturando a Bola de Ouro.

A seleção do Brasileiro, no total, conta com cinco jogadores do Botafogo. Já o vice-campeão Palmeiras emplacou dois atletas na equipe. Há ainda dois nomes do Internacional, um do Cruzeiro e um do Corinthians. O técnico Artur Jorge levou o troféu Telê Santana de melhor treinador.

A seleção Bola de Prata de 2024 é: John (Botafogo); William (Cruzeiro), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians) e Savarino (Botafogo); Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras).

Os atacantes Yuri Alberto e Alerrando, de Corinthians e Vitória, respectivamente, foram os artilheiros do Brasileirão. Ambos marcaram 15 gols ao longo da competição. O jogador do clube nordestino ainda ganhou prêmio de tento mais bonito do torneio.

Já do lado feminino, o Corinthians, pentacampeão nacional deste ano, tomou conta do time ideal. As Brabas levaram nada mais nada menos do que seis jogadoras à seleção do Brasileiro da categoria. Além disso, a meia-atacante Vic Albuquerque conquistou a Bola de Ouro, entregue pelas mãos de Marta.

A seleção feminina do Bola de Prata é: Carla (São Paulo); Kati (Ferroviária), Dani Arias (Corinthians), Luana Sartório (Ferroviária) e Tamires (Corinthians); Yaya (Corinthians), Vic Albuquerque (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians) e Micaelly (Ferroviária); Amanda Gutierres (Palmeiras) e Gabi Portilho (Corinthians).

A revelação da competição foi Letícia Monteiro, do Internacional. Já Amanda Gutierres, do Palmeiras, foi a artilheira do torneio, com 15 bolas na rede. Lucas Piccinato, sucessor de Arthur Elias, no Corinthians, foi eleito melhor técnico, enquanto Bia Menezes, do São Paulo, faturou o troféu de gol mais bonito da temporada.