Enquete: torcida do Santos quer que diretoria priorize meio de campo em 2025

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos já iniciou o planejamento para 2025. Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, a torcida do Santos acredita que o meio de campo é setor que necessita mais atenção para a próxima temporada.

58,74% dos torcedores votaram que o meio de campo deve ser a prioridade do clube alvinegro. Outros 35,79% acreditam que o ataque merece mais atenção, enquanto 3,79% querem contratações para a lateral. 1,05% desejam mais zagueiros, e apenas 0,63% são a favor da chegada de novos goleiros.

Maioria da torcida do Santos deseja mais meias para 2025, em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, neste domingo.

No momento, o Santos conta com cinco volantes em seu elenco, entre eles os titulares Diego Pituca e João Schmidt. Já na parte ofensiva do setor, o clube conta apenas Giuliano e Patrick, que podem jogar mais centralizados. Nas alas, Otero e Miguelito são opções.

A urgência pela contratação de um meia se dá principalmente pela indefinição do futuro de Giuliano. Com contrato até o final do ano, o meia de 34 anos segue com seu destino em aberto. Assim, a chegada de novos atletas no setor deve ocorrer em 2025.

Além disso, Patrick ainda não caiu nas graças da torcida, mas deve permanecer no Peixe. Alison e Serginho, outras opções no meio de campo, não terão seus contratos renovados e estão inseridos na barca que o Alvinegro prepara.