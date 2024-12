Em 2024, Santos conquistou melhor aproveitamento fora de casa dos últimos dez anos

Com a disputa inédita da Série B do Campeonato Brasileiro, o ano do Santos foi atípico, mas contou com bons números. Além do retorno à elite, a equipe praiana conquistou em 2024 seu melhor aproveitamento como visitante dos últimos dez anos.

Ao longo da temporada, o Peixe acumulou 11 vitórias, cinco empates e nove derrotas em 26 jogos fora de casa, por Campeonato Paulista e Série B. Os números geram um aproveitamento de 48,7%.

O Santos também voltou a comemorar 11 vitórias longe de seus domínios após cinco anos. A última vez que a equipe alcançou o feito foi em 2019, seu quarto melhor ano como visitante na última década. O aproveitamento naquela temporada foi de 43,7%.

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax ? Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

2017 (46,4%), 2016 (44,7%) e 2020 (42,6%) foram os outros três melhores anos do Peixe fora de casa na última década.

A equipe praiana encerrou a Série B com a melhor campanha como visitante. Foram oito vitórias, quatro empates e sete derrotas fora de casa, com aproveitamento de 49,12%.

O Santos não entra mais em campo em 2024. O Peixe passa a focar agora na próxima temporada. A estreia em 2025 está prevista para ocorrer em janeiro, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.