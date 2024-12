Dana White faz mistério sobre possível contratação de Pitbull pelo UFC

Recentemente, Patrício Freire expressou toda sua insatisfação com o Bellator e com a PFL por conta da falta de lutas. Inclusive, o brasileiro, chateado com o tratamento que recebeu das organizações, até expressou o interesse em integrar o UFC, algo que parte dos fãs sempre desejou para ele. Ciente de tal cenário, Dana White, presidente da empresa, deu seu parecer, mas fez mistério sobre a possível contratação de 'Pitbull'.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 310, o cartola pareceu ter gostado de saber do interesse do campeão do peso-pena (66 kg) do Bellator em se juntar à sua companhia. Contudo, Dana indicou não existir qualquer negociação em andamento envolvendo as partes. De todo modo, o líder da maior organização de MMA do mundo não perdeu a oportunidade de alfinetar a PFL. Vale pontuar que a organização comprou o Bellator em 2023.

No entanto, a fusão entre as ligas acabou prejudicando uma parcela dos atletas, que passou a ter dificuldade para receber um cronograma de lutas. Irritado por estar na 'geladeira' desde março, 'Pitbull', sem previsão para competir, revelou que tentará negociar sua liberação de contrato com o Bellator. Assim como Patrício, Corey Anderson, Patchy Mix, entre outros lutadores também estão em rota de colisão com as empresas. Crítico da PFL, Dana não se mostrou surpreso com a revolta destes profissionais.

"Nos últimos meses, temos falado muito sobre a PFL. Eles estão cancelando muitos eventos. Sei que muitos caras que deveriam lutar não estão lutando. Vocês sabem o que está acontecendo. Quando você vê isso começar a acontecer, você está ficando sem dinheiro. As coisas não estão boas e você vai ter pessoas querendo pular do barco. Esses caras querem lutar. Você tem um tempo de oportunidade muito limitado quando é um atleta profissional e ainda menor quando é um lutador. Tenho certeza de que você verá muito disso, e veremos como isso se desenrola nos próximos meses", declarou o cartola.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patrício Freire, de 37 anos, é um veterano do MMA e um dos melhores lutadores brasileiros do esporte. 'Pitbull' iniciou sua jornada na modalidade em 2004, se destacou no Bellator e alcançou o status de principal atleta da história da organização. O campeão dos penas da companhia está em seu terceiro reinado no peso e possui um cartel composto por 36 vitórias e sete derrotas. Seus triunfos mais expressivos foram sobre Adam Borics, AJ McKee, Daniel Straus (três vezes), Juan Archuleta, Kleber Koike, Michael Chandler e Pat Curran.