Dana White faz apelo por aposentadoria de veteranos após derrotas no UFC 310

Se Dana White foi só elogios para Alexandre Pantoja por sua performance dominante na vitória sobre Kai Asakura na luta principal do UFC 310, o mesmo não se aplicou para Anthony Smith, Chris Weidman e Clay Guida. No evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o trio de veteranos sucumbiu no octógono, amargando duras derrotas por via rápida. Dessa forma, o cartola foi curto e grosso ao abordar o futuro dos atletas.

Ao ser questionado por um jornalista sobre o que fazer com os atletas, o presidente do UFC não só os encaminhou para a aposentadoria, como também fez um apelo para os mesmos pendurarem as luvas. No evento, Weidman, de 40 anos, foi nocauteado por Eryk Anders no segundo round, Guida, de 43 anos, foi finalizado por Chase Hooper no primeiro assalto e Smith, de 36 anos, foi nocauteado por Dominick Reyes na segunda parcial. Como os veteranos não foram competitivos em ação, Dana sinalizou que o fim de carreira chegou para eles.

"Todos se aposentam esta noite. Eles deveriam se aposentar esta noite", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-UFC 310.

Retrospecto dos atletas

Ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, Weidman perdeu três das últimas quatro lutas que disputou. Já Smith, ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) da companhia, foi derrotado pela segunda vez seguida e, ainda no octógono, indicou que deve se aposentar do MMA. Por último, Guida, quarto atleta com o maior número de lutas na liga, conheceu o terceiro revés consecutivo no esporte.