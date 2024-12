Dana White enaltece o campeão Alexandre Pantoja por vitória dominante no UFC 310

Vivendo grande fase na carreira, Alexandre Pantoja fez mais uma vítima no octógono. Na luta principal do UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou o estreante Kai Asakura e o finalizou no segundo round. Como assistiu ao show de camarote, Dana White aprovou o combate e, principalmente, a atuação do campeão do peso-mosca (57 kg).

Tanto que o cartola fez questão de enaltecer Pantoja. No 'main event', o atleta não deu chance para o japonês no octógono, justificando o status de campeão da categoria. Após receber uma joelhada voadora do desafiante ao título, o brasileiro colocou pressão no mesmo, chegou a abalá-lo na trocação e, uma vez que a luta foi para o solo, esbanjou qualidade no jiu-jitsu, finalizando rapidamente.

Sendo assim, Dana se mostrou impressionado com o veterano, que defendeu o cinturão do peso-mosca do UFC pela terceira vez. Inclusive, Pantoja foi agraciado pela organização com um dos bônus de 'Performance da Noite'.

"Pantoja parecia incrível. Há dois lados nessa história. Você pega um cara como Asakura, que lutou no UFC pela primeira vez. Falamos sobre o nervosismo e todas as coisas que aconteceram, sua primeira vez lutando no octógono, etc... Ele entrou com tudo, com uma joelhada voadora imediatamente. E então, Pantoja, como ele colocou a pressão de volta nele. Quem não queria ver mais três rounds disso? Teria sido incrível. Foi uma ótima luta e Pantoja dominou. Ele é fantástico e estava incrível", declarou o cartola na coletiva de imprensa pós-show.

Registro de Pantoja no MMA

Alexandre Pantoja, de 34 anos, é um dos melhores lutadores da história dos moscas no MMA. Antes mesmo de competir no UFC e de se tornar campeão da categoria, o brasileiro já integrava a elite dela. Atualmente, além de liderar a divisão, o atleta também ocupa o 11º lugar no ranking peso-por-peso da companhia. No esporte desde 2007, 'The Cannibal' venceu 29 lutas e perdeu cinco vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alex Perez, Brandon Moreno (três vezes), Brandon Royval, Kai Asakura, Manel Kape, Matt Schnell e Steve Erceg.