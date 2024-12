Dana White confirma evento do UFC no Brasil em 2025, mas faz mistério sobre sede

Um dos países mais tradicionais e bem-sucedidos dentro das artes marciais mistas, o Brasil é um dos destinos mais recorrentes do UFC. E na temporada de 2025, essa sina será mantida. Presidente da organização, Dana White revelou que o Ultimate sediará um evento em solo tupiniquim no próximo ano. Apesar da confirmação, o dirigente da liga evitou cravar qual cidade será a sede oficial do show.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Nos últimos anos, os destinos favoritos do UFC no país foram o Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, outras cidades como Brasília, Curitiba e Fortaleza também despontam como candidatas, já que também já foram sede de cards da companhia no passado. Outro mistério não revelado por Dana foi o tipo de evento que será promovido: show numerado com 'PPV' e disputa de cinturão em jogo ou não numerado, o chamado 'Fight Night', sem disputas de título previstas.

"Se esperamos um evento (no Brasil)? Sim. Nós faremos um evento no Brasil. Em 2025, sim. Eu entendi (a pergunta). Sim (vai acontecer). Onde? Não sei. Mas nós iremos", revelou o cartola, durante a coletiva de imprensa após o card do UFC 310 do último sábado (7), em Las Vegas (EUA).

Evento pontual?

Outra dúvida pertinente dos fãs brasileiros é a frequência que o UFC pretende promover seus eventos no país. Afinal, o número de cards sediados em solo tupiniquim caiu de dois para apenas um de 2023 para 2024. Na temporada anterior, o Ultimate visitou o Rio de Janeiro e São Paulo. Já neste ano, a empresa focou somente na 'Cidade Maravilhosa', brindando os torcedores locais com apenas uma experiência ao longo do calendário.

???Dana White reveals the UFC will be coming to Brazil in 2025 but is unsure of the exact location

?@ufc ? pic.twitter.com/d0CLiLYYXe

- Home of Fight (@Home_of_Fight) December 8, 2024