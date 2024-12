Cruzeiro, Santos, Corinthians, Fortaleza, Bahia: Gabigol fala sobre futuro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol afirmou não ter acertado ainda o próximo passo na carreira após a despedida do Flamengo. O atacante fez a última partida pelo Rubro-Negro no domingo, no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, pela última rodada do Brasileiro. Ele participou do podcast Podpah na noite desta segunda-feira e comentou sobre o futuro.

Não tenho algo assinado com ninguém, nada certo. Amanhã [10] vou começar a pensar nisso, se vou para fora, se fico. Quero ir para um lugar para ser campeão Gabigol

O que aconteceu

O contrato de Gabigol com o Flamengo termina no fim do ano, e as partes não renovaram. Ele disse que não ficaria logo após o título da Copa do Brasil.

O jogador foi questionado se já havia acertado com algum clube. O atacante disse que as pessoas "viajam muito", e citou as informações de que teria um acerto com o Cruzeiro.

Viajam muito. Não tem nada. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas eu vou começar a ver amanhã e pensar, conversar, entender a melhor possibilidade para mim. [Esse processo] Acho que atrapalha o torcedor, porque em algum momento acreditam nisso. Fiquei sabendo que foi no mesmo dia que eu anunciei minha saída. Se acontece daqui um mês e falar 'eu não falei?', é mentira Gabigol

Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, o Fortaleza, o Bahia... Não sei. Juro que não sei. Mas a partir de amanhã vou começar a ver isso. O celular está tocando, graças a Deus. Acho que, no final, isso é importante: ter inúmeros times do Brasil e de fora quererem seu jogo, sei jeito de ser Gabigol

O que mais ele falou?

Corinthians. "Vamos fazer uma música, eu e Memphis". [Vai rolar mesmo isso? Por que vocês não querem fazer jogada? Vai rolar música de vocês] "Uma coisa de cada vez, calma".

[Feat com o Memphis?] Fato. [Jogada com o Memphis?] Não aconteceu ainda.

O que o clube tem de ter? "Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar no Santos, que para mim é um dos maiores clubes do Brasil. Depois, fui para a Inter de Milão, um dos maiores da Itália. No Benfica que, para mim, é o maior de Portugal, e agora no Flamengo. Então, o que espero do meu próximo time? Um grande clube, que me ajude a ser campeão, porque nada é sozinho. O que eu quero é um projeto que me ajude a ser campeão. Para mim, não faz sentido jogar bola por jogar".

Santos. "O Santos é meu time de infância. A primeira camisa de um time que eu coloquei foi a do Santos. O meu maior sonho foi realizado aos 16 anos, entrar na despedida do Neymar, meu maior ídolo, máximo da história. Como falei, Santos é um time totalmente especial no meu coração. É minha mãe, um lugar que sempre vou amar. "Sei que a torcida ficou brava em alguns momentos que fui para o Flamengo, fui campeão, fiz gol contra o Santos... Mas o Santos é onde vou para casa. Saio de férias, vou para o Santos. Meus pais moram onde? Santos. Qual é o time do meu coração? É o Santos. Quando o Santos subiu, fiquei feliz. Quando tem jogo do Santos na TV, eu estou vendo. Eu sou um Menino da Vila. Não tem como apagar a história que foi feita. Santos é um time especial no meu coração é sempre vai ser".

Rio de Janeiro. "Isso vai ser duro para mim, não morar no Rio. No Rio, só Flamengo". [Despedida do Rio] "Foi triste, amo muito o Rio. Fiz muitos amigos lá... A cidade também. Sou de Santos, tinha praia, era calor. Isso, para o próximo time, é algo que passa na minha cabeça também, onde vou morar".

Nordeste. "Tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Os times lá são muito fod*, torcida muito fod*. O público lá é muito diferente".

Por que essa 'parada' com o futebol brasileiro? "Sou brasileiro. Gosto de churrasco, feijoada, nosso pagode... Jogador não precisa ir lá para fora para se provar um grande jogador. Acho que o jogador que constrói uma carreira no Brasil, ele pode ser grande, pode ir para a seleção brasileira, pode entrar nas histórias dos clubes. Cada vez está ficando melhor jogador ficar aqui. Torço muito para que os jogadores brasileiro, mas também os de fora. Olha o que o Memphis está fazendo, Arrascaeta, De la Cruz, Calleri está fazendo".