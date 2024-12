Criciúma não continuará com Claúdio Tencati no comando para a Série B em 2025

Após mais de três anos, o técnico Claúdio Tencati não continuará no comando do Criciúma para 2025. O Tigre anunciou na manhã desta segunda-feira a saída do treinador e do auxiliar Alessio Antunes, agradecendo a ambos pelos serviços prestados ao clube catarinense.

"Cláudio Tencati e Alessio Antunes encerram sua passagem pelo Criciúma após 174 jogos. Foram fundamentais para conquistas históricas, como acessos à Série A e títulos estaduais. Agradecemos pela dedicação e por tudo que fizeram pelo Tigre", diz a publicação oficial do Criciúma no X.

Claúdio Tencati foi contratado pelo Criciúma em outubro de 2021, quando o Tigre estava na Série C. Com o acesso à segundona e depois para a primeira divisão, o contrato do treinador foi sendo renovado ao longo dos anos. Entretanto, o vínculo que se encerra ao fim de 2024 não será renovado pela diretoria do Carvoeiro.

Com 174 jogos, Claúdio Tencati era o terceiro técnico mais longevo da Série A, atrás apenas de Vojvoda, do Fortaleza, e de Abel Ferreira, do Palmeiras. No Criciúma, o comandante conquistou quatro títulos: duas vezes campeão da elite do Campeonato Catarinense, uma vez campeão da Série B do Catarinense e campeão da Recopa Catarinense.

Com 38 pontos em 38 jogos, o Criciúma terminou o Campeonato Brasileiro na 18ª colocação e acabou rebaixado à Série B um ano após o acesso à Série A.