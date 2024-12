Corinthians tem lição em quase rebaixamento e urgência por título em 2025

Na visão do elenco e da comissão técnica, o Corinthians aprendeu uma valiosa lição ao sair do Z4 do Campeonato Brasileiro em uma arrancada histórica. Nas palavras de Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón, o clube precisa "mudar a mentalidade" para nunca mais jogar só para fugir do rebaixamento.

O que aconteceu

Emiliano lamentou que a temporada do Corinthians tenha sido focada em escapar do descenso à Série B do Brasileirão. O auxiliar afirmou que o clube, por tem uma das maiores torcidas do Brasil, precisa "pensar grande". O argentino deu a declaração em coletiva de imprensa, logo após a vitória do time paulista sobre o Grêmio por 3 a 0, que decretou o recorde de nove triunfos consecutivos na competição.

Corinthians tem que pensar e mudar de mentalidade, não tem que jogar só para fugir do rebaixamento nunca mais. É um grande clube e tem uma das melhores torcidas do Brasil. Tem que pensar grande, pensar em conseguir coisas importantes. Tivemos duas semifinais, no ano que vem tem que apontar para brigar por coisas importantes.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians

Atletas reforçaram a visão do comandante argentino, principalmente pelo desempenho ruim do primeiro turno. Em 19 rodadas, o Timão somou apenas 19 pontos, uma média de um ponto por partida. Foram quatro vitórias, sete empates e oito derrotas, e um aproveitamento inferior a 35% no período.

Foi um ano de muita loucura, né? A gente passou momentos muito bons, momentos muito difíceis também, na parte de baixo tabela. Então, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, sabia de onde que a gente tinha que tirar o Corinthians, que ele [o clube] não merecia estar onde ele estava. A gente continuou trabalhando focado para conseguir, e não foi diferente.

Breno Bidon, meio-campista do Corinthians

Após o aprendizado, o elenco mira o topo em 2025, com uma certa "urgência" para conquistar títulos na próxima temporada. A Libertadores é um dos focos do time paulista, que tem vaga garantida na fase preliminar. A primeira fase da pré-Libertadores está marcada para começar em 5 de fevereiro, com três confrontos de ida e volta. Os três vencedores avançam à segunda etapa.

Eu, pessoalmente, quero ganhar todas as competições que jogar. O Brasileirão, a Libertadores, a Copa... Qualquer competição que pudermos fazer, vamos entrar para ganhar.

Memphis Depay, atacante do Corinthians