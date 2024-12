Corinthians fecha o Campeonato Brasileiro com a segunda melhor campanha do returno; confira

O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 com a segunda melhor campanha do returno. A equipe comandada por Ramón Díaz ficou atrás apenas do campeão Botafogo em número de pontos.

O Timão conseguiu 37 pontos na segunda metade do Brasileirão, contra 39 do Glorioso. Internacional e Palmeiras tiveram a mesma pontuação, mas ficaram atrás no critério de desempate.

Nesse recorte, o Corinthians conseguiu 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 37 gols marcados, 20 sofridos e um saldo de gol de 17. O Timão chegou a brigar fortemente contra a zona de rebaixamento, mas engatou nove vitórias na reta final e garantiu vaga na Copa Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil.

Para se ter uma ideia, no primeiro turno, o Corinthians ficou na 15ª posição, com 19 pontos em 19 jogos. O time, que iniciou a competição sob o comando de António Oliveira, venceu quatro partidas, empateou sete e perdeu oito, com 17 gols marcados e 25 sofridos.

Além da questão coletiva, os jogadores do Corinthians conseguiram boas marcas individuais. O atacante Yuri Alberto foi o artilheiro da competição ao lado de Alerrandro, com 15 gols, e Rodrigo Garro foi o maior garçom, com 10 assistências.

Agora, os jogadores entrarão de férias e o time só volta a entrar em campo na semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.