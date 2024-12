Corinthians completa seis anos sem derrotas para o Grêmio

Com direito a um golaço de Memphis Depay, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0 neste domingo, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo marcou o sexto ano seguido do Timão sem derrotas para a equipe gaúcha, que teve uma competição apática, terminando na 14ª colocação.

A última vez que o Grêmio derrotou o Corinthians foi em 2 de dezembro de 2018, curiosamente pela última rodada do Brasileirão daquele ano. Na oportunidade, o Imortal bateu o Timão por 1 a 0, na Arena do Grêmio, com um gol de Jael.

VITÓRIAAAAAAAAAA DO TIMÃO! ?? O futebol que o Corinthians jogou hoje de CINEMA! Grêmio 0 ? 3 Corinthians ? Yuri Alberto

? Charles

? Memphis#VaiCorinthians pic.twitter.com/dwFERYFIKO ? Corinthians (@Corinthians) December 8, 2024

Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com três vitórias do Corinthians e nove empates, resultado que se tornou frequente entre os times no período, que ainda contou com seis igualdades sem gols.

Em 2024, o Corinthians não teve domínio sobre o Grêmio apenas no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. As equipes duelaram na competição e, após dois empates sem gols, o Timão eliminou o Imortal nos pênaltis dentro do estádio Couto Pereira, que estava sendo utilizado pelos gaúchos durante as reformas na Arena do Grêmio.

Com 56 pontos em 38 jogos, o Corinthians terminou o Brasileirão na sétima colocação, conseguindo uma vaga na pré-Libertadores, após uma incrível arrancada de nove vitórias seguidas.