Corinthians: Augusto exalta 'ano perfeito' de Ramón e fala sobre renovação

Antes dado como virtual rebaixado no Campeonato Brasileiro, o Corinthians encerra a temporada na sétima posição da competição e com vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Talvez apenas o torcedor mais fanática poderia imaginar um desfecho tão inusitado que aguardava o Timão para o fim do ano.

Demorou para o Corinthians engrenar, e se chegou a até pensar em uma troca de comando técnico na metade do segundo semestre. Ramón Díaz não conseguia emplacar resultados, vinha de eliminações nas copas e a equipe não mostrava sinais de melhora, mas Augusto Melo bancou o profissional e a decisão do presidente teve resultado: nove vitórias seguidas e um 'chute' na chance de rebaixamento.

O 'fico' de Ramón e Emiliano Díaz para a temporada 2025 foi anunciado após a vitória contra o Bahia, no dia 3, mas a decisão já tinha sido tomado antes pela diretoria. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, o dirigente falou sobre a decisão.

Nos sentamos antes do jogo (contra o Bahia) com o Ramón e o Emiliano, eu e Fabinho, e deixamos claro para ele que a nossa intenção era que eles continuassem, estávamos tranquilos que eles têm contrato até o final de 2025 e esperamos a hora certa para conversar. Resolvemos sentar com eles para não ter nenhum tipo de comentário e dar toda tranquilidade para eles trabalharem, eles estão muito felizes aqui Augusto Melo, ao UOL.

Com uma possível demissão de Ramón, diversos nomes foram especulados para assumir o Corinthians. Luís Castro, ex-Botafogo, era o principal. Mas de acordo com Augusto Melo, a saída do técnico argentino não passava na cabeça da diretoria alvinegra. Para o presidente, a avaliação final é que Díaz teve um ano perfeito e uma renovação é algo pensando internamente.

Em hipótese nenhuma a gente pensou em outra pessoa, mesmo porque estaríamos sendo levianos, teve jogos que empatamos e perdemos até jogando melhor, mas não tínhamos dúvidas que iriamos sair disso. Ele que está montando essa estrutura, já está adaptado, seria injusto e até antiprofissional entrar alguém e entender o trabalho, então seria muito complicado Augusto Melo.

A avaliação no final do ano é que foi perfeita. Ele tem mais um ano de contrato e aí sim, se Deus quiser, espero que vá muito bem ano que vem para também renovar por mais um ano e terminar o contrato dele junto com o meu mandato de presidente

Nos braços do elenco

Augusto Melo, presidente do Corinthians, comemorando junto ao elenco vitória contra o Criciúma Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após semanas conturbadas, Augusto Melo segue na presidência do Corinthians. Na última segunda-feira (2), o dirigente conseguiu uma decisão liminar da Justiça que impediu a realização da votação do processo de impeachment.

Uma possível saída de Melo afetou todas as esferas do clube, inclusive o elenco. Ao saberem da notícia, atletas saíram em defesa do presidente e publicaram em suas redes sociais uma carta de apoio a Augusto. O discurso em prol do dirigente se estendeu em coletivas e entrevistas.

"O que os jogadores fizeram foi impressionante, eu nunca vi isso na história e vou fazer 61 anos. Até fui criticado no conselho, me mandavam 'prints' que eu estava usando os jogadores para fazer isso, é um absurdo, fui pego de surpreso num sábado à noite e foi emocionante, foi meu filho que me passou isso. Mas por quê isso? Porque os jogadores veem a estrutura que damos para eles aqui, todo esforço que fizemos, temos uma quantia milionária bloqueada, estamos indo para o quinto mês de salários antecipados e há muitos anos isso não acontecia no Corinthians. No começo quando atrasava um salário eu ficava doido porque nunca atrasei um salário na minha empresa, na indústria, e como gestor é uma obrigação, ainda mais eu, sendo presidente do Corinthians. Lá eu mexia com pouco, aqui é com milhões. Essa manifestação foi porque eles viram que estamos aqui para o bem do Corinthians e vamos tirar o clube dessa situação".

A decisão da Justiça, de manter ou revogar a liminar, deverá ocorrer nos próximos dias. Augusto Melo conta que buscou entender junto ao presidente do conselho deliberativo, Romeu Tuma Jr, o motivo do processo e garante que querem atrapalhar a evolução do clube.

"A gente quer entender também, tivemos algumas reuniões e perguntamos para ele (Romeu Tuma Jr) do por quê isso, mesmo porque ele é o primeiro a cumprir o estatuto e foi o primeiro a jogar isso para a comissão de ética, que é um órgão muito importante e faz esse trabalho, e a própria, através de suas investigações, colheu que realmente não tinha embasamento e legitimidade e propôs para o conselho a suspensão até que se termine o processo.

"É nojento tudo isso porque o que eu fiz é o melhor para o Corinthians, aí começam a falar de corrupção, é um absurdo, se tivesse alguma coisa a polícia, que é totalmente competente, já tinha pego no outro dia. Fizeram um absurdo tentando envolver a minha família, fazer 'fakes' de WhatsApp, cheguei a levar a minha filha na delegacia para mostrar o celular?é nojento, tudo isso pelo poder. O que queremos é trabalhar para o Corinthians, quer tirar o clube dessa situação, então se essas pessoas também são corinthianas que venham nos ajudar. Daqui dois anos têm eleição de novo e façam o que eu fiz, se candidata, ganha e administra esse gigante, porque vamos deixar o Corinthians muito melhor do que quando nós pegamos".

Yuri Alberto fica?

Para Augusto Melo, a decisão está tomada: Yuri Alberto fica no Corinthians em 2025. O mandatário alvinegro não quer perder o artilheiro do futebol brasileiro da temporada e não vai medir esforços para segurá-lo.

Melo diz que Yuri ainda tem 'muita coisa para cumprir no Corinthians', como dar um título ao clube alvinegro. Para 2025, porém, isso ainda passa por incerteza por conta do futuro do artilheiro.

"Ele vai ficar, ele tem o sonho dele (jogar na Europa), mas é muito novo ainda, tem tempo pela frente, tem muita coisa para cumprir no Corinthians, tem que nos dar título para sair ainda melhor daqui. A gente sempre confiou no Yuri, sabe o potencial dele e de outros atletas também que passaram uma fase complicada, isso faz parte em qualquer setor. Tudo que você faz na vida você tem fase que você atravessa e é questão de superação e você tem que se dedicar, e com o Yuri não seria diferente, sempre confiamos muito nele, demos estrutura para ele aqui e sempre deixamos ele tranquilo para fazer o trabalho dele

O presidente admite que diversos clubes do futebol europeu têm procurado o Corinthians e o jogador buscando uma transferência, mas ressalta que não facilitará nas tratativas pelo centroavante.

"Agora está aparecendo novamente (clubes interessados), ninguém esquece de jogar futebol, ainda mais o Yuri. Sabíamos que mais cedo isso iria acontecer e é o que está acontecendo, para a nossa felicidade como corinthiano e para ele como atleta. Ele tem contrato e esperamos que ele cumpra, se depender de mim, não sai. Claro que existe o desejo dele e a multa, que é alta, e a gente conta muito com isso".

Erro na presidência do Corinthians

Augusto admite que teve erros na gerência do Timão. A principal foi a escolha de pessoas não técnicas para cargos de importância no clube. Foram diversas mudanças na diretoria até se chegar a consolidação da atual gestão, que viveu sob polêmicas ao longo da temporada.

"Erramos em confiar em pessoas, só que tinha uma composição política, acordos, que você é obrigado a cumprir e eu sou homem, cumpro com todas as minhas obrigações e o que eu falo. Só que chegou um determinado momento que você precisa ter pessoas atualizadas e de mercado aqui. Nunca vou me esquecer, foi numa partida lá em Bragança, contra o Bragantino, que nós perdemos esse jogo, e na saída eu já estava nervoso com algumas situações e falei que dali para frente se eu errar vai ser com a minha caneta, não com a de ninguém, e dali em diante eu tomei a caneta e comecei a colocar as pessoas certas nos seus devidos lugares. O trabalho bom só aparece agora, quando realmente está ficando bom, e no começo você tem que estruturar, aparece as coisas ruins porque pegamos a instituição de uma certa forma muito complicada, e até você fazer toda essa modificação demora.

Para 2025, Melo espera um ano mais tranquilo e que o elenco possa colher os frutos deixados nessa reta final da temporada. Ainda nesta semana, a diretoria alvinegra vai se reunir com a comissão técnica para definir os rumores do clube visando voltar ao caminho dos títulos.

"São 11 meses de gestão e graças a Deus a gente espera colher bons frutos para o ano que vem. Não tenho dúvida que o Corinthians para o ano que vem já vem com uma equipe montada, com uma qualificação muito melhor. Vamos sentar com a comissão nessa semana para ver o planejamento para o ano que vem e pode ter certeza que o Corinthians virá muito mais forte".

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.