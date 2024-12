Copa do Mundo de beach tennis começa nesta terça em São Paulo; veja grupos

Nesta segunda-feira, foram definidos os grupos da Copa do Mundo de beach tennis, que acontece em São Paulo, entre os dias 10 e 15 de dezembro. O pote A é composto por Itália, Portugal, Aruba e Chile. Já o pote B conta com Brasil, Porto Rico, Estônia e Argentina, rival histórico do Brasil no âmbito esportivo. O pote C apresenta França, Equador, Alemanha e Polônia, enquanto o pote D possui Espanha, Japão, Estados Unidos e Tailândia.

A competição será disputada em duas modalidades: a profissional e a juvenil, que possui 11 seleções: Aruba, Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Itália, Polônia, Portugal, Porto Rico e Venezuela. A lista de atletas da equipe profissional brasileira será formada por André Baran (#3), Daniel Mola (#5) e Felipe Loch (#11), no âmbito masculino, e Rafaella Miiller (#1), Sophia Chow (#5) e Vitória Marchezini (#5), no lado feminino.

Já na equipe juvenil, com jogadores até 18 anos, as meninas chamadas são: Isabela Massaioli, Manuela Archeti e Maria Eduarda Nakamura. No masculino, Marcus Ferreira, Caio Gazoli, Davi Ballerini e Lucas Lima completam o time. O evento terá entrada gratuita nos dias 10 e 11 de dezembro. Para os demais dias, a venda de ingressos está a partir de R$ 50.

As partidas serão realizadas na Arena Eztec, que abrirá suas portas todos os dias às 9h (de Brasília), com início dos jogos previsto para às 10h. Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões, o torneio contará com nove quadras e uma arena central, com capacidade para 3 mil espectadores.

A competição será realizada na Avenida Roque Petroni Júnior, na zona sul de São Paulo, e distribuirá um total de US$ 35 mil em prêmios para as equipes participantes: US$ 15 mil para os campeões, US$ 10 mil para os vice-campeões, US$ 6 mil para os terceiros colocados e US$ 4 mil para a equipe que ficar em quarto lugar. Esta é a quarta edição consecutiva da Copa do Mundo da modalidade no Brasil.