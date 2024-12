Copa do Brasil: veja os 92 times classificados para o torneio em 2025

As últimas vagas para a Copa do Brasil de 2025 foram preenchidas no último final de semana. Ao todo, 92 clubes disputarão a competição no ano que vem.

O que aconteceu

Jequié-BA, São José-RS e Ferroviário-CE garantiram as últimas vagas. O time baiano se classificou após o Bahia garantir lugar na Libertadores, enquanto os outros dois venceram a Copa FGF e a Copa Fares Lopes, respectivamente.

O sudeste é a região do país que terá mais representantes: 27. O Nordeste aparece logo atrás, com 26. O Centro-Oeste, com apenas 10, aparece como a região com menos times classificados.

12 times entrarão somente na terceira fase da Copa do Brasil: Botafogo (Libertadores), Palmeiras (Libertadores), Flamengo (Libertadores), Fortaleza (Libertadores), Internacional (Libertadores), São Paulo (Libertadores), Corinthians (Libertadores), Bahia (Libertadores), Cruzeiro (9° colocado no Brasileirão), Santos (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde) e CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste).

Quais times estão classificados?

Acre

Independência

Humaitá

Alagoas

CSE

CRB

ASA

CSA

Amapá

Oratório

Trem

Amazonas

Amazonas

Manaus

Bahia

Bahia

Vitória

Barcelona de Ilhéus

Jequié

Ceará

Ceará

Maracanã

Fortaleza

Ferroviário

Distrito Federal

Capital-DF

Ceilândia

Espírito Santo

Rio Branco-ES

Rio Branco-VN

Goiás

Atlético-GO

Vila Nova

Aparecidense

Maranhão

Sampaio Corrêa

Maranhão

Mato Grosso

União Rondonópolis

Cuiabá

Operário VG

Mato Grosso do Sul

Dourados

Operário-MS

Minas Gerais

Tombense

América-MG

Cruzeiro

Atlético-MG

Athletic Club

Pouso Alegre

Pará

São Francisco-PA

Remo

Paysandu

Tuna Luso

Paraíba

Botafogo-PB

Sousa

Paraná

Athletico-PR

Coritiba

Maringá

Operário-PR

FC Cascavel

Pernambuco

Sport

Retrô

Náutico

Piauí

Altos

Parnahyba

Rio de Janeiro

Flamengo

Fluminense

Nova Iguaçu

Vasco

Botafogo

Portuguesa-RJ

Boavista

Olaria

Rio Grande do Norte

América-RN

ABC

Santa Cruz-RN

Rio Grande do Sul

Caxias

Internacional

Juventude

Grêmio

São José-RS

Rondônia

Barcelona-RO

Porto Velho

Roraima

São Raimundo-RR

GAS

Santa Catarina

Brusque

Criciúma

Concórdia

São Paulo

Palmeiras

Santos

Bragantino

Novorizontino

São Paulo

Inter de Limeira

Ponte Preta

Portuguesa

Corinthians

Votuporanguense

Sergipe

Confiança

Sergipe

Tocantins

União-TO

Tocantinópolis

Formato de disputa

A primeira fase será disputada em jogo único. As 80 equipes serão divididas em dois potes com as 40 melhores ranqueadas no ranking da CBF jogando fora de casa, mas com a vantagem do empate. O sorteio definirá o chaveamento da fase seguinte.

A segunda fase também será disputada em jogo único, mas com sorteio definindo o mandante. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

A terceira fase terá a entrada das 12 equipes que pularam as duas primeiras. Elas se juntarão aos 20 remanescentes das etapas anteriores. Um sorteio definirá jogos de ida e volta.

As oitavas e quartas serão conhecidas por meio de sorteio. Todos os clubes poderão se enfrentar, e os jogos serão em formato de ida e volta.

O sorteio das quartas já definirá o chaveamento até à final. As semis e a decisão serão disputadas em jogos de ida e volta, com sorteio definindo a ordem dos mandos de campo.