Após carona em avião de time da NFL, Botafogo desembarca com atraso em Doha

O Botafogo, enfim, desembarcou em Doha, capital do Qatar, para a disputa da Copa Intercontinental da Fifa. Jogadores, comissão técnica e staff viajaram em um avião do New England Patriots, tradicional time da NFL, a liga de futebol americano.

O que aconteceu

O empréstimo da aeronave foi uma gentileza do empresário Robert Kraft, dono da franquia do Patriots. Ele é amigo de John Textor, que comanda a SAF alvinegra.

Kraft, inclusive, tem investimentos também no futebol. Ele controla o New England Revolution, equipe da Major League Soccer (MLS).

O avião ofereceu um conforto maior aos jogadores do Botafogo. Por transportar atletas altos e fortes do Patriots, os assentos são mais espaçosos.

Os campeões da América e do Brasil chegaram em Doha para disputa da Copa Intercontinental da FIFA!

Uma curiosidade sobre o Patriots e a família Kraft é que eles também são donos do New England Revolution, que é um dos times da MLS [liga de futebol dos EUA]. Como vamos ter a Copa do Mundo nos EUA, receberemos na casa do Patriots sete jogos, então, é muito comum ver algumas ações amigáveis entre Revolution e outros times, que podem também ser brasileiros. É um privilégio emprestar o nosso avião a um time que acabou de ganhar dois campeonatos Lara Magalhães, Gerente de negócios do Patriots no Brasil

Voo atrasado

A saída do Rio de Janeiro estava prevista, inicialmente, para a 1h. No entanto, o voo botafoguense só deixou a capital carioca às 3h. O Alvinegro foi desembarcar em Doha somente às 2h30 no horário local (20h30 no horário de Brasília).

A equipe enfrenta o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília). O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental e acontecerá no estádio 974, em Doha.

Caso avance, o Botafogo pega o Al Ahly, do Egito, nas semifinais. O Real Madrid já está na final, que acontece dia 18 no estádio Lusail.