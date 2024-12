Ciryl Gane defende vitória polêmica contra Volkov no UFC 310

Ciryl Gane está no centro de uma polêmica. Tudo porque no UFC 310, evento realizado no último sábado (7), em Las Vegas (EUA), o francês superou Alexander Volkov novamente na revanche, mas, dessa vez, via decisão dividida, resultado que causou revolta em parte da comunidade do MMA. No entanto, o ex-campeão interino do peso-pesado minimizou a discussão sobre a legitimidade do seu triunfo.

É bem verdade que 'Bon Gamin' reconheceu a qualidade do russo, mas defendeu sua vitória, ressaltando que dois dos três juízes laterais fizeram a leitura correta da luta. Para parte dos fãs e profissionais de MMA, os atletas chegaram empatados ao terceiro e último round, vencido claramente pelo russo.

Contudo, a dupla de profissionais julgou que o francês foi melhor do que Volkov nos dois primeiros assaltos. Sendo assim, Ciryl ressaltou que seu triunfo, apesar de sofrido, foi limpo, porque, mesmo limitado devido a uma lesão no pé no início da luta, conseguiu superar as adversidades mostrando evolução no grappling.

"Eu consegui a vitória, provei que sou bom. Ele trabalhou muito no jogo de chão e eu também. Eu o coloquei em situação de perigo e é por isso que venci. Devo estar feliz com isso. Isso foi realmente importante, essa é a coisa boa dessa luta, provar que posso fazer wrestling, defender, colocar as pessoas em perigo no chão. Provei na luta. Volkov foi incrível, parabéns, ele fez algo muito bem, mas ganhei e provei que sou o candidato número um", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-UFC 310.

Registro de Gane no MMA

Ciryl Gane, de 34 anos, foi protagonista de uma ascensão meteórica no UFC e se tornou um dos grandes nomes do peso-pesado no MMA. Na organização desde 2019, o francês impressionou por apresentar alto nível na trocação e, não à toa, foi campeão interino da categoria em 2021. Atualmente, o atleta é o segundo colocado no ranking da divisão.

Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkov (duas vezes), Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano', Serghei Spivac e Tai Tuivasa. No MMA, 'Bon Gamin' é dono de um cartel composto por 13 vitórias, sendo nove pela via rápida (seis por nocaute e três por finalização), e duas derrotas.