Campeão pelo Botafogo, John lidera estatísticas entre goleiros no Brasileiro; veja números

Fundamental para o título brasileiro do Botafogo, John foi o goleiro com menos gols sofridos por partida e com mais jogos sem levar gol na competição. Os dados são do SofaScore.

Em 34 jogos disputados, o arqueiro do Glorioso não foi vazado 16 vezes. Nas outras 18 partidas, John sofreu apenas 25 gols (média de 0,74 por jogo). Além disso, defendeu 79% das bolas que vieram em sua direção e acumulou 93 defesas ao longo do Brasileirão.

Na 26ª rodada, o goleiro defendeu seu único pênalti na competição, contra o atacante Romero, na vitória da equipe carioca sobre o Corinthians por 2 a 1.

Com o triunfo no último domingo em cima do São Paulo, o Botafogo conquistou seu terceiro Campeonato Brasileiro. A campanha contou com 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas em 38 partidas.

O clube volta a campo nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, em Doha. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa.