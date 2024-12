Brasileirão: colunistas elegem destaques, decepção e surpresa do campeonato

Quais foram os destaques, a maior decepção e a principal surpresa do Brasileirão 2024? No Fim de Papo, a apresentadora Domitila Becker e os colunistas Renato Maurício Prado, Milly Lacombe e Paulo Vinícius Coelho escolheram suas opções.

O campeão Botafogo dominou os destaques: Artur Jorge foi eleito por unanimidade o melhor técnico, enquanto Luiz Henrique foi escolhido o craque do campeonato.

Com a arrancada de nove vitórias na reta final do Brasileirão e a classificação à Libertadores, o Corinthians acabou como maior surpresa.

Já o rebaixado Athletico-PR, o Fluminense (que escapou da queda na última rodada) e o técnico Tite (que deixou a desejar no Flamengo) decepcionaram os colunistas.

Renato Maurício Prado

Melhor jogador: Savarino

Melhor técnico: Artur Jorge

Decepção: Tite

Surpresa: Filipe Luís

Milly Lacombe

Melhor jogador: Luiz Henrique

Melhor técnico: Artur Jorge

Decepção: Fluminense

Surpresa: Botafogo

Paulo Vinícius Coelho

Melhor jogador: Luiz Henrique

Melhor técnico: Artur Jorge

Decepção: Athletico-PR

Surpresa: Corinthians

Domitila Becker

Melhor jogador: Luiz Henrique

Melhor técnico: Artur Jorge

Decepção: Fluminense

Surpresa: Corinthians

Abel Ferreira deu vexame, diz RMP: 'Perdeu oportunidade de ficar calado'

Abel Ferreira deu vexame ao perder do Fluminense após insinuar que o São Paulo facilitaria para o Botafogo na rodada decisiva do Brasileirão, afirmou o colunista Renato Maurício Prado.

Segundo RMP, o técnico do Palmeiras pagou a língua.

Que vexame do Abel Ferreira, que deu a entender que o campeonato estava decidido porque ele sabia das coisas no futebol brasileiro, dizendo que São Paulo ia entregar mesmo, dizendo 'nós não temos nada a fazer a não ser cumprir o nosso papel', e não conseguiu nem cumprir o papel dele, perdendo em casa para o Fluminense que brigava contra o rebaixamento.

Abel Ferreira, você perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado.

Renato Maurício Prado

Milly: Botafogo emociona com conquista improvável de dois títulos: 'Imenso'

É muito emocionante ver o Botafogo ganhar Libertadores e Brasileirão no intervalo de uma semana após a decepção de 2023, avaliou a colunista Milly Lacombe no Fim de Papo.

É impossível não se emocionar com a história do Botafogo, com a conquista absolutamente improvável dos dois títulos. É muito emocionante.

O Botafogo acabou 2023 muito desmoralizado. Era motivo de chacota, de deboche e calou a boca de todo mundo.

Depois de 2023, eu não poderia supor que 2024 seria ano de Brasileiro e Libertadores para o Botafogo. Pouca gente diria que o Botafogo reagiria tão rápido de uma queda tão brusca.

Milly Lacombe

