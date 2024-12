Botafogo: Imprensa gringa exalta título 'sem fantasma' e projeto Textor

A conquista do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo no último domingo (8) chamou a atenção da imprensa europeia. Os jornais exaltaram a temporada histórica do time de Artur Jorge — que também conquistou a Copa Libertadores — o fim do "fantasma" de 2023 e o sucesso de John Textor dois anos após a compra da saf do clube.

'Temporada histórica' e sem fantasma de 2023

Os jornais As e Marca, da Espanha, apontaram a "consolidação do Botafogo como melhor time Brasileiro e Sul-Americano". Eles afirmaram ainda que, desta vez, "os fantasmas de 2023 não entraram em jogo". O time carioca encerrou a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Nilton Santos.

O trabalho de Artur Jorge formaliza a aposta de John Textor no futebol brasileiro, consolidando o Botafogo como o melhor time do Brasil e também da América do Sul. Além disso, os fantasmas de 2023 se dissipam e não entram em jogo em uma temporada que [o Botafogo] conseguiu dominar com uma mão firme. E com um projeto que promete ter força por muito tempo. Trecho do jornal As

Botafogo não falha e completa uma temporada histórica: Brasileirão e Libertadores. [...] E, em alguns dias, irão iniciar a busca pela Copa Intercontinental... onde o Real Madrid já espera na final. Trecho do jornal Marca

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca (MEX), pela semifinal. Já o Real Madrid está classificado para a final e aguarda o confronto para conhecer seu adversário.

Já o Record, de Portugal, afirmou que o time carioca "renasceu das cinzas" e destacou o técnico Artur Jorge. O tablóide apontou que o comandante "pegou numa equipa desacreditada há oito meses e a conduziu até à página mais bonita da sua história".

O Botafogo renasceu das cinzas e bem pode agradecer a um português, de nome Artur Jorge, que acaba de alimentar ainda mais o seu legado histórico por terras de Vera Cruz. [...] É natural, por isso, que o encontro no Nilton Santos tenha acabado com milhares de pessoas em milagres, entre adeptos, jogadores e o próprio Artur Jorge, que pegou numa equipa desacreditada há oito meses e a conduziu até à página mais bonita da sua história. Ao fim de 38 jornadas, o Botafogo termina com 79 pontos, mais seis do que o Palmeiras, e pode finalmente festejar com muita justiça um título que esteve bem perto de ser alcançado na época passada. Artur Jorge e o empresário e acionista maioritário John Textor certamente nunca serão esquecidos. Trecho do Record

Na França, destaque para Textor

O Le Parisien destacou a "semana mais louca da história" do clube e o alto investimento feito por John Textor, que resultou nos dois títulos. O jornal também lembrou a frustração pela temporada 2023, quanto os cariocas estiveram perto da taça do Brasileirão, mas acabaram superados.

O clube de John Textor acaba de conhecer a semana mais louca de sua história, sendo coroado no campeão brasileiro no domingo (8), depois de vencer sua primeira Copa Libertadores no fim de semana passado. [...] É um bom retorno para o empresário, que gastou, nesta temporada, 70 milhões de dólares para reforçar o clube carioca. Trecho do Le Parisien

Já o L'Equipe apontou o "triunfo total" de Textor, que também é dono do Lyon, time francês. O tabloide detalhou a celebração do norte-americano após a confirmação do título nacional e da "dobradinha" na temporada 2024.