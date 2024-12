Artur Jorge tem propostas, mas deve ficar no Botafogo em 2025, diz Hernan

Artur Jorge tem propostas de clubes do exterior, mas deve ficar no Botafogo em 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Arthur Jorge tem propostas. A multa rescisória dele é pagável, inclusive para o mercado brasileiro. Ele tem propostas de fora, não de times top, mas propostas importantes.

Mas a tendência, até pela questão familiar aqui no Brasil e pela disputa do Mundial de Clubes do meio do ano, a tendência é de uma permanência do Arthur Jorge no Botafogo.

André Hernan

Segundo o colunista, o Botafogo já foi informado das ofertas que chegaram para o seu treinador.

São projetos esportivos importantes e que tem uma questão financeira que dá aquela balançada.

O Textor tem sido informado dessas propostas que chegam. Não é que os agentes estão valorizando o Arthur Jorge.

O Botafogo está ciente de tudo que está chegando para o Arthur Jorge, mas a tendência é de continuidade no trabalho que está sendo muito bem feito.

André Hernan

Com seu treinador na mira do mercado, o Fogão já viajou a Doha, no Qatar, onde enfrenta o Pachuca-MEX, na quarta-feira (11), pela Copa Intercontinental.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra