Artilheiro do Brasil, Yuri Alberto garante permanência no Corinthians em 2025

O atacante Yuri Alberto garantiu sua permanência no Corinthians em 2025, durante a premiação do Troféu Mesa Redonda, nesta segunda-feira. Questionado se vai ficar no Timão para a próxima temporada, o artilheiro do Brasil em 2024 foi objetivo e disse "sim".

Na plateia, o goleiro Hugo Souza, que foi premiado no Troféu Mesa Redonda como melhor goleiro do país, vibrou com a resposta do companheiro de time.

Yuri, inclusive, projeta a conquista de títulos na próxima temporada. Esse é o grande foco do elenco do Timão, que superou as expectativas neste ano ao garantir vaga na Copa Libertadores e Copa do Brasil.

"Como falei depois do jogo contra o Grêmio, eu Garro e Memphis nos abraçamos e falei que vamos ganhar muitos títulos ano que vem, em nome de Jesus. É o que a gente mais projeta, quer, jogando no Corinthians precisamos sempre almejar coisas grandes", comentou Yuri à reportagem da Gazeta Esportiva.

Yuri disse que o torcedor coriniano pode esperar a sequência da parceria com Rodrigo Garro e Memphis Depay. O trio acumulou boas atuações na reta final desta temporada, com gols e assistências.