Após recusar time de CR7, Luciano pode jogar no futebol saudita em 2025

Luciano pode deixar o São Paulo ao fim da atual temporada. O camisa 10 tricolor está nos planos da diretoria para 2025, entretanto, clubes da Arábia Saudita voltaram a sondá-lo, assim como no ano passado.

Em 2023, Luciano preferiu permanecer no São Paulo, acreditando que poderia conquistar um título ao fim da temporada, o que, de fato, se confirmou ao vencer a Copa do Brasil. Para erguer a inédita taça para o Tricolor, o atacante chegou a negar uma proposta do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo.

À época, outros clubes abriram conversas com o staff de Luciano, como Cruz Azul, do México. As propostas apresentadas envolviam valores superiores ao que o São Paulo paga ao atleta, mas o desejo de conquistar mais um título pelo clube falou mais alto.

Luciano tem contrato até o fim de 2026 com o São Paulo. O jogador chegou ao clube em 2020 e soma 261 partidas com a camisa tricolor e 85 gols. Neste ano, ele foi o artilheiro da equipe, balançando as redes 18 vezes.

Considerado ídolo para muitos torcedores, Luciano, diferentemente de 2023, vê uma transferência para o exterior com bons olhos, interpretando-a como uma excelente oportunidade de talvez assinar um último grande e lucrativo contrato na carreira, garantindo uma maior estabilidade financeira à família.

Pelo lado do São Paulo, a saída de Luciano poderia ser vantajosa considerando estritamente o lado financeiro, uma vez que o clube está altamente endividado e precisará seguir uma política de governança bastante austera imposta pela Galapagos Capital e Outfield, gestoras do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado em parceria com o clube, que receberá R$ 240 milhões para quitar pendências.

A saída de Luciano aliviaria a folha salarial do São Paulo e também feria o clube lucrar com a venda do jogador. Embora a diretoria não tenha interesse em se desfazer do camisa 10, uma oferta atraente do ponto de vista financeiro pode fazer o presidente Julio Casares aceitar negociar um dos principais atletas de sua gestão.