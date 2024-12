Zubeldía vê saldo positivo em temporada do São Paulo e mira alto para 2025

O São Paulo se despediu da temporada com derrota para o campeão Botafogo, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão. O time paulista, porém, só cumpriu tabela, pois já estava garantido na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Após o jogo no Rio de Janeiro, o técnico Luis Zubeldía fez um balanço positivo da temporada.

"O saldo da temporada do São Paulo é positivo. Começou o ano com a conquista da Supercopa, depois teve um Paulista sem os resultados esperados, um início de Brasileirão difícil, mas que foi corrigido e terminou cumprindo um objetivo muito importante que era estar na Libertadores", destacou.

Zubeldía ainda lembrou do esforço necessário para conquistar os objetivos. "Para quem olha de fora, pode achar que isso sempre acontece com os times grandes, mas sabemos que não é assim. Hoje há muitas equipes fortes. Então, ter conquistado essa vaga de forma antecipada foi muito bom", acrescentou.

Como o calendário de 2025 foi antecipado, o Paulistão começará já no dia 15 de janeiro. Zubeldía está apostando alto e quer o São Paulo chegando nas primeiras colocações em todas as competições. "Classificar para a Libertadores foi importante, mas agora temos que fazer um grande trabalho para ir em busca do Paulista, somar mais pontos e estar mais acima ainda no Brasileirão. E, claro, chegar nos estágios finais da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o que pretendemos", revelou.

No Brasileirão, o São Paulo terminou com 59 pontos, fechando o G-6, a zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores. No Paulistão de 2025, o time estará no Grupo C, junto com Novorizontino, Água Santa e Noroeste.