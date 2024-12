Zubeldía revela conversa com Oscar, mas prega cautela sobre retorno ao São Paulo

O técnico Luis Zubeldía revelou que já conversou com Oscar sobre seu possível retorno ao São Paulo. O meio-campista é uma das prioridades do clube para a próxima temporada e há algumas semanas as partes conversam para repatriá-lo.

"Falei com o Oscar e com outro jogador. Há questões que a instituição tem que administrar com o jogador. Mas, já falei com dois jogadores que acredito que serão importantes para o time", admitiu Zubeldía.

Oscar atualmente defende o Shanghai Port, da China. Essa é a oitava temporada do meio-campista no futebol chinês. Antes disso, ele defendeu o Chelsea, da Inglaterra, por outras quatro temporadas e meia, Internacional e São Paulo.

Aos 33 anos, Oscar esteve perto de retornar ao Brasil recentemente. O jogador teve conversas avançadas com o Flamengo, porém, o Shanghai Port acabou não concordando em se desfazer de um dos principais jogadores, se não o principal, do seu elenco.

Vale lembrar que Oscar deixou o São Paulo pela porta dos fundos ao fim de 2009 após entrar na Justiça para rescindir seu contrato de forma unilateral. Posteriormente, ele fechou com o Internacional, clube que passou sua multa rescisória e que o teve por duas temporadas e meia antes de ele se transferir para o Chelsea, da Inglaterra.

Com a possível chegada de Oscar, o São Paulo daria fim a uma das carências de seu elenco, que é justamente a falta de um meia-armador. Zubeldía ainda aguarda a chegada de um lateral esquerdo, um lateral direito e um centroavante.