Yuri Alberto festeja 'volta por cima' com artilharia e Depay vê títulos no Corinthians em 2025

Yuri Alberto e Memphis Depay terminam o ano como dois dos maiores responsáveis pela recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, dono de nove vitórias consecutivas. Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. O centroavante, depois conviver com fortes críticas, terminou 2024 como artilheiro do Brasileirão (15 gols) e maior goleador do ano (31).

"Era muito importante (ser artilheiro). Lógico que estava atrás de um principal objetivo, que era alcançar essa nona vitória consecutiva no Brasileiro, que é muito difícil. Mas acabou caindo no meu pé ali, acabei sofrendo o pênalti. Então, era muita oração, pedindo sabedoria, pedindo discernimento para tomar a melhor decisão. E graças a Deus, eu pude tomar a melhor decisão. Eu ia batendo cruzado e, quando eu vi que ele (Caíque, goleiro do Grêmio) tirou o pé, eu mudei na hora", disse o autor do primeiro gol no Sul.

O holandês Depay, autor de sete gols pelo Corinthians, mostrou decepção com as derrotas na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas se mostrou otimista com o grupo para 2025.

"Eu preciso tempo, ficar quieto, olhar para trás e rever o que vivi nos últimos meses, muita coisa aconteceu, muita pressão, coisas bonitas, coisas que desapontaram, como duas semifinais que perdemos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No geral, o progresso foi bom. Comecei a conhecer melhor a liga, o país, o idioma. Foi um bom começo. Infelizmente, acabou, vamos focar na próxima temporada. Esse time é capaz de mais, temos que seguir focados e ter mais ambição. Nós podemos acrescentar isso ao nosso time na próxima temporada", disse o camisa 94.