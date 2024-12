Wolfsburg vira nos acréscimos contra o Mainz e alcança zona da Liga Europa no Alemão

O Wolfsburg atuava em casa, na Volkswagen Arena, e perdia para o Mainz por 3 a 2 até os 39 minutos do segundo tempo, mas conseguiu virar com dois gols de Wind, o segundo nos acréscimos, neste domingo e agora tem 21 pontos e é o quinto no Alemão, colocação que garante uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. A última vez que o time disputou uma competição europeia foi na temporada 2021/2022, quando foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Wolfsburg não jogou bem, mas fez um jogo movimentado contra o Mainz, que estava à sua frente antes do início da rodada (19 pontos). No primeiro tempo, o Mainz buscou o ataque, finalizou mais (6 contra 1) e isso se refletiu no placar parcial. Os visitantes foram para o intervalo vencendo por 2 a 1. O Mainz abriu o placar aos 11 minutos com Nobel, permitiu o empate aos 19 com Amoura, mas retomou a vantagem 20 minutos depois com Burkardt.

No segundo tempo, o time da casa foi mais ousado, finalizando mais e foi recompensado. O empate saiu aos 13 minutos, com o português Tiago Tomas. Nobel marcou pela segunda vez e voltou a colocar o Mainz na frente aos 21.

A vantagem dos visitantes durou até os 39 minutos, quando Wind acertou um belo chute de pé direito na entrada da área. O gol da virada saiu no último dos quatro minutos dados de acréscimo. Da intermediária, Arnold cobrou falta levantando a bola para a área do Mainz. Wind conseguiu cabecear e marcar.

O Wolfsburg foi beneficiado pelo empate em 1 a 1 entre o Hoffeinheim e o Freiburg, com gols de Ginter (Freiburg) e Bischof (Hoffeinheim), ambos no segundo tempo. O Freiburg chegou aos 21 pontos, na sétima posição, e o Hoffenheim é o 14º, com 13 pontos. Se tivesse vencido, o Freiburg estaria na frente do Wolfsburg.