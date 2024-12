Vice cita promessa de Gabigol e defende Landim: 'História vai corrigir'

Marcos Braz minimizou as críticas da torcida e do próprio Gabigol à diretoria do Flamengo na despedida do atacante do clube. Ele também revelou uma promessa do jogador a ele sobre retornar ao rubro-negro no futuro.

O projeto do Gabriel deu certo. Muito certo. Tudo que foi posto a ele no primeiro momento desde 2019, ao qual tive uma boa participação e ele sabe disso. Minha relação com o Gabriel foi de tapas e beijos, uma boa relação. Tem muita coisa que a história vai corrigir. Landim foi o maior presidente da história do Flamengo, ganhou uma Libertadores em cada mandato, dois títulos nacionais, fez uma revolução na parte de marketing. Falar do Landim nesse momento não seria plausível. Mas respeitamos sempre as manifestações, existem muitas em diferentes pontos de vista. Mas acho que o que vale hoje é o tamanho do atleta, a história dele. E essa diretoria foi muito importante para que isso acontecesse. Marcos Braz

O que mais ele disse?

Gabigol vai voltar um dia? "Não podemos falar isso porque não sabemos nem se eu vou voltar um dia. Seria muita pretensão. O que posso falar é que sabemos o que conversamos nesses últimos dias. O Gabriel é um jogador importantíssimo nesse processo todo. Acreditou no projeto que levamos a ele, projeto que muitas pessoas questionaram. Eu nunca tive dúvida em relação a ele no Flamengo. O que eu conversei com ele ficará entre nós e deu tudo certo."

Qual foi a promessa: "É entre nós dois. Tivemos uma conversa longa. Ele falou "prometi que um dia vou voltar", mas não sei se vou estar aqui. Não é comigo mais."

Saída do futebol: "Eu estou à disposição de todos os candidatos para passar, dentro do possível, as questões institucionais da pasta. Não fui procurado. Respeito isso. Implementamos o que deveríamos implementar, já tem um planejamento todo para pré-temporada. Em relação a mim, no dia 31 de dezembro eu saio. O que pode acontecer é eu ficar um mês no conselho de futebol para simplesmente passar a pasta por completo. Algumas informações mais sensíveis eu quero passar só sabendo quem será o próximo representante da pasta. Isso aí o próximo presidente chega, me fala. O que eu tiver de passar que seja essencial, tem que ser feito com tranquilidade e responsabilidade. Tem muita informação, fisiologia, médico, algumas coisas que trabalham com o Flamengo. Vou fazer isso com calma, quero passar para a pessoa que vai comandar o futebol do Flamengo."

Transição: "Diretoria está até o dia 31 de dezembro. Mas precisamos saber quem será o responsável. Isso aqui não é brincadeira, não. Muita gente acha que é fácil tocar. Aqui tem que ter conhecimento com a imprensa, de mercado, de futebol. É bem pesado. Preciso dessa pessoa para tratar alguns assuntos."

Renovação de David Luiz: "Qualquer jogador que esteja aqui pode querer continuar. O David acabou de ser campeão da Copa do Brasil, Estadual, Libertadores. É vencedor na carreira e no Flamengo, deu certo aqui. Vamos esperar a eleição amanhã."