UFC 310: Rakhmonov supera Ian Garry e defende posto de desafiante ao título

Depois de perder a chance de lutar pelo cinturão meio-médio (77 kg) contra o campeão Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov entrou no octógono do UFC 310, neste sábado (7), com a missão de proteger seu posto de desafiante ao título contra Ian Machado Garry. E o lutador do Cazaquistão fez seu papel. Depois de dominar grande parte das ações nos cinco rounds de disputa, 'The Nomad' superou o irlandês na decisão unânime dos juízes.

Sendo assim, Shavkat Rakhmonov manteve sua invencibilidade no MMA profissional e continua credenciado para receber o próximo 'title shot' na divisão até 77 kg do Ultimate. Após o anúncio de sua vitória, inclusive, o cazaque chamou Belal Muhammad para subir no octógono e, juntos, protagonizaram a primeira encarada para promover a nova disputa de cinturão da categoria.

Por outro lado, Ian Machado Garry sofreu sua primeira derrota na carreira. O irlandês contou com a ajuda de Diego Lima, líder da equipe Chute Boxe Diego Lima, e do ex-campeão peso-leve (70 kg) Charles Do Bronx no seu corner, mas não foi capaz de superar seu antigo companheiro de time na 'Kill Cliff FC', Rakhmonov.

A luta

Depois de um breve período de estudo por parte de ambos os atletas, Shavkat aproximou e buscou a luta agarrada, travando o irlandês na grade. Mesmo sem contundência nas suas ações, o cazaque manteve o controle durante grande parte dos primeiros cinco minutos de luta e, de quebra, ainda conectou um potente soco no rosto de Garry nos momentos finais do round.

Aconselhado pelo corner da Chute Boxe Diego Lima, Garry voltou para o segundo assalto se movimentando mais e apostando em chutes baixos e pisões no joelho. Por outro lado, Rakhmonov levava perigo com os golpes mais fortes com o rosto do irlandês como alvo. Nos dois minutos finais do período, o cazaque novamente travou seu adversário na grade, mostrando domínio físico e técnico na luta agarrada sobre o rival.

O irlandês começou melhor no terceiro round, especialmente pelo sucesso dos seus chutes na perna e pisões no joelho. Pela primeira vez no duelo incomodado na trocação, Rakhmonov buscou novamente a luta agarrada na grade, a fim de travar o ímpeto do rival. Por conta da falta de ação do cazaque, o árbitro interveio e recomeçou a disputa no centro do cage. Na trocação, Garry conectou um chute alto na cabeça e um pisão no joelho que machucaram Shavkat.

Depois de trocar os shorts no intervalo para o quarto round, Garry voltou focado na perna esquerda do rival, tendo sucesso nos chutes e pisões. Mais uma vez, o cazaque tentou travar a luta na grade, sem sucesso. Porém, em um 'double leg' no centro do octógono, Rakhmonov conseguiu finalmente derrubar o irlandês de costas no chão.

Por cima, Shavkat aplicou bons socos no 'ground and pound', mas o irlandês foi capaz de se desvencilhar da posição de desvantagem. Em pé mais uma vez, o cazaque tentou novas quedas e Ian ameaçou encaixar duas finalizações, ambas bem defendidas pelo adversário.

Ciente da necessidade de um nocaute ou finalização, Ian Garry voltou com tudo para o último round. Assim, o irlandês chegou às costas do oponente e, por pouco, não o finalizou com um mata-leão. Porém, na técnica e na raça, Rakhmonov defendeu bem a posição e virou o jogo, caindo por cima. Com o regulamento embaixo do braço, Shavkat travou a luta na grade para garantir a vitória.

Confira os resultados do UFC 310:

Shavkat Rakhmonov venceu Ian Machado Garry por decisão unânime dos juízes;

Ciryl Gane venceu Alexander Volkov por decisão dividida dos juízes;

Bryce Mitchell venceu Kron Gracie por nocaute;

Choi Doo-ho venceu Nate Landwehr por nocaute técnico;

Dominick Reyes venceu Anthony Smith por nocaute técnico;

Vicente Luque venceu Themba Gorimbo por finalização;

Movsar Evloev venceu Aljamain Sterling por decisão unânime dos juízes;

Bryan Battle venceu Randy Brown por decisão dividida dos juízes;

Eryk Anders venceu Chris Weidman por nocaute técnico;

Joshua Van venceu Cody Durden por decisão unânime dos juízes;

Michael Chiesa venceu Max Griffin por finalização;

Chase Hooper venceu Clay Guida por finalização;

Kennedy Nzechukwu venceu Lukasz Brzeski por nocaute técnico.