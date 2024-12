Transmissão ao vivo de Flamengo x Vitória: veja onde assistir

Flamengo e Vitória se enfrentam hoje (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Com 69 pontos e garantido na Libertadores de 2025, o Flamengo encerra sua participação na competição. Já o Vitória está na 11ª colocação, com 46 pontos, e garantiu vaga na Sul-Americana do ano que vem.

Homenagens para Gabigol. O centroavante não renovou contrato com o Flamengo e não vai permanecer para a próxima temporada.

Os cariocas vêm de vitória por 3 a 0 contra o Criciúma. Já o Vitória vem de um empate em 1 a 1 com o Grêmio.

Flamengo x Vitória -- Campeonato Brasileiro